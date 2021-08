Licia Colò ospite a Lignano giovedì 12 agosto

È uno dei volti più noti della televisione italiana. Amante della natura e degli animali, ha condotto per anni la trasmissione televisiva Alle falde del Kilimangiaro, e più recentemente la trasmissione di viaggi e temi ambientali Eden su La7. Licia Colò sarà protagonista a Lignano agli Incontri con l’autore e con il vino – promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito – giovedì 12 agosto con il suo ultimo libro “L’aragosta vive cent’anni” (Solferino). Appuntamento al Palapineta nel Parco del Mare alle 18.30, presenta la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto.

“L’aragosta vive cent’anni” è una storia lieve e intensa, che entra nel cuore e lo tiene in sospeso. Un romanzo al femminile sorprendente e sincero sui cambiamenti e sulle possibilità che la vita ci offre.

«Lo sai che l’aragosta vive cent’anni?» Sono le parole che Sabrina vede comparire all’improvviso sullo schermo del suo computer. Ma non in una chat, o su un social: no. Proprio in un file di word, al quale sta affidando i suoi pensieri come a un diario. Chi è il misterioso hacker che si è intrufolato nelle sue giornate? Cosa vuole da lei? Nonostante l’inquietudine, non può impedirsi di provare un’inconfondibile emozione, quella delle cose nuove che iniziano. E in breve l’intrusione informatica diventa un’amicizia virtuale, una «stanza tutta per sé» in cui raccontare frustrazioni, paure, rimpianti: la fine dell’amore con il marito, i problemi con le figlie adolescenti, la perdita del lavoro in televisione. Già, ma un’emozione positiva, mai? Giorno dopo giorno, Sabrina impara che per migliorare la propria vita bisogna innanzitutto modificare la prospettiva da cui la guardiamo. Mentre un lavoretto accettato quasi per noia si trasforma in una sfida vera, e la primavera porta un’emozione dal sapore di rinascita, l’interlocutore continua però a rifiutare di rivelarsi e Sabrina non può fare a meno di interrogarsi su ogni uomo che l’avvicina per caso: sarà lui la «voce» che le parla ogni sera dal monitor del suo portatile, scrivendole frasi così poco indulgenti eppure capaci di curarle l’anima?

L’enologo Michele Bonelli racconterà il Sauvignon 2019 Doc Friuli della Fondazione De Claricini Dornpacher, che sarà poi offerto in degustazione al pubblico. Dal colore giallo paglierino, ha un profumo delicato e aromatico, che ricorda i fiori gialli, la salvia, la menta e il peperone. Morbido, asciutto di medio corpo con un finale persistente.

