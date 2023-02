Maneskin a Trieste domenica 16 luglio 2023

maneskin

Dopo la travolgente esibizione come superospiti ieri sera, accompagnati da Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine e autentica icona mondiale delle “sei corde”), al Festival di Sanremo, che li ha visti tornare sul palco da cui è partita la loro inarrestabile ascesa nel 2021, i Måneskin annunciano a sorpresa la “Data Zero” del loro primo tour negli Stadi (una produzione Vivo Concerti): domenica 16 luglio 2023 si esibiranno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

I biglietti per l’atteso concerto – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Trieste e PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 febbraio online su Ticketone.it.

Negli ultimi due anni i Måneskin hanno letteralmente conquistato il mondo: il loro nuovo disco “Rush”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, attualmente è al primo posto in 15 classifiche diverse e nella TOP 5 di 20 Paesi; hanno conquistato 18 dischi di Diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro e hanno totalizzato oltre 7 miliardi di streaming.

Quello che stanno facendo i Måneskin, la band italiana più famosa al mondo di tutti i tempi, è davvero qualcosa di irripetibile e questi numeri poi si riflettono pure dal vivo, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e un tour interminabile: dal Giappone all’America, dai più importanti club ai principali festival rock, i Loud Kids (Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan) sono stati nominati nella categoria Best New Artist ai Grammy Awards 2023 e la prossima estate tornano in Italia per quattro imperdibili serate negli stadi a Roma e Milano.

Il Friuli-Venezia Giulia e Trieste diventeranno la casa dove avverrà l’allestimento di questo importante tour e quella allo Stadio Nereo Rocco, in programma domenica 16 luglio 2023, diventerà di fatto la prima vera data, che richiamerà i fan da tutta Europa e da tutta Italia.

Dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021 al trionfo all’Eurovision Song Contest 2021, come fuoco i Måneskin sono avanzati per prendersi tutto quanto. Nel 2022, Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan sono stati protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival di tutto il mondo – come lo storico Circo Massimo di Roma, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, Pinkpop (Paesi Bassi), Rock am Ring (Germania) e Summer Sonic (Giappone) – e di numerosi riconoscimenti, tra cui: il premio Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano); la vittoria agli MTV Video Music Awards Japan 2022 nella categoria Best New Artist Video International; la vittoria ai Billboard Music Awards 2022 con “Beggin” come Migliore Canzone; le certificazioni triplo Disco di Platino in USA per il brano Beggin, che ha venduto 3 milioni di copie, e Disco di Platino nel Regno Unito per “Zitti e buoni”.

MÅNESKIN

Data Zero

DOMENICA 16 LUGLIO 2023

TRIESTE, Stadio Nereo Rocco

Prezzi dei biglietti:

Prato Gold € 80,00 + dp

Prato € 60,00 + dp

Tribuna Pasinati Gold € 90,00 + dp

Tribuna Colaussi Gold € 85,00 + dp

Tribuna Pasinati € 75,00 + dp

Tribuna Colaussi € 75,00 + dp

Curva Furlan Bassa € 65,00 + dp

Curva Furlan Alta € 55,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 febbraio 2023 online su Ticketone.it, Ticketmaster.it , Clappit e a partire dalle ore 11:00 di sabato 18 febbraio 2023 nei punti vendita autorizzati Ticketone