Mara Navarria e Giulia Rizzi oro a squadre in Coppa del Mondo a Nanchino

– Dopo l’oro conquistato ieri nell’individuale da Giulia Rizzi, si è tinta d’azzurro anche la prova a squadre della Coppa del Mondo di spada femminile di Nanchino. Il quartetto composto dalle due friulane Giulia Rizzi e Mara Navarria e dalle siciliane Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio ha conquistato oggi il gradino più alto del podio battendo in finale proprio la Cina padrona di casa al termine di una gara perfetta che dà continuità al successo conquistato nella tappa precedente, ospitata a Barcellona.

Il team delle spadiste italiane, che saliva in pedana già aritmeticamente qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha debuttato negli ottavi di finale superando per 45-30 Israele e, nei quarti, si è ripetuto con un’altra prestazione maiuscola battendo 42-33 gli Stati Uniti. Impeccabile anche la semifinale, in cui l’Italia ha messo tra sé e l’Ungheria un margine di vantaggio custodito e alimentato frazione dopo frazione, sino al verdetto di 45-39 che ha permesso alle ragazze del Commissario tecnico Dario Chiadò (con lui i maestri Roberto Cirillo e Daniele Pantoni) di volare all’ultimo atto. La finale contro la Cina è stata molto equilibrata. Per sei frazioni su nove, infatti, le azzurre sono state in lieve svantaggio, poi, nell’ultimo “giro” di assalti, la rimonta da super-squadra: +3 per Rizzi e stesso score positivo per Fiamingo, infine il +4 di Santuccio, per scavare un solco che è valso il 43-34 per l’Italia.

I prossimi appuntamenti internazionali si terranno in maggio, prima il Gran Prix (solo individuale) di Cali, in Colombia, poi l’ultima prova di Coppa del Mondo (individuale e a squadre) di Abu Dhabi. Al termine della stagione di Coppa del Mondo sarà la volta degli Europei di Basilea in giugno e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi a fine luglio.

COPPA DEL MONDO DI SPADA FEMMINILE A SQUADRE – Nanchino (Cina), 24 marzo 2024

Finale

ITALIA b. Cina 43-34

Semifinali

ITALIA b. Ungheria 45-39

Cina b. Ucraina 45-33

Quarti di finale

ITALIA b. Stati Uniti 42-33

Ottavi di finale

ITALIA b. Israele 45.30

Classifica (18): 1. ITALIA (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria, Giulia Rizzi), 2. Cina, 3. Ungheria, 4. Ucraina

Foto BIZZI