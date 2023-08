Mara Sattei in concerto al Palmanova Village sabato 2 settembre

Le Summer Nights di Palmanova Village si concludono facendo il pieno di emozioni con il gran finale dedicato alla migliore musica italiana: sabato 2 settembre, in collaborazione con Zenit srl, appuntamento con il live della magnetica Mara Sattei, la giovane cantante che, insieme a Fedez e Tananai, è stata protagonista della hit più amata e cantata dell’estate 2022, “La dolce vita”, tratta dal suo primo album “Universo”.

Nonostante la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (14 dischi di platino e 1 disco d’oro). Il 2023 è partito alla grande, tra la partecipazione al Festival di Sanremo e la firma con Island Records.

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei e la pongono tra le donne più in vista del panorama musicale italiano.

La dimensione dal vivo è per lei del tutto naturale, momento fondamentale per vivere grandi emozioni insieme ai fan e mostrare tutte le sfaccettature che sono proprie del suo mondo musicale.

L’inizio del concerto è previsto alle 21, l’ingresso è gratuito e non c’è bisogno di prenotazione.

Per la serata i negozi resteranno aperti fino alle 23 e i punti di ristoro fino a mezzanotte per potersi godere una serata di musica da vivo, divertimento e shopping in totale relax.

Le Summer Nights sono un progetto condiviso con gli altri Villaggi del Gruppo Land of Fashion che trasforma così le sue cinque destinazioni in mete obbligatorie del divertimento estivo: oltre a Palmanova, Franciacorta Village, Mantova Village, Puglia Village e Valdichiana Village.