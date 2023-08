Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi compie 25 anni e celebra questo importante appuntamento nel suo consueto stile, ovvero proponendo un concerto speciale che vedrà assolute protagoniste le direttrici artistiche del festival: la pianista di fama internazionale Gloria Campaner e la violinista Valentina Danelon. L’appuntamento è quindi per domani, mercoledì 23 agosto al Villaverde Hotel & Resort Spa e Golf di Fagagna, per il concerto che vuole essere anche un regalo al pubblico che da anni ha reso la rassegna una delle più seguite e apprezzate del Nordest. Nel corso della serata, che vedrà le due affermate musiciste interpretare un programma di musiche a sorpresa, troveranno spazio anche racconti e testimonianze che fanno parte del viaggio che il Festival Nei Suoni Dei Luoghi ha saputo compiere lungo un quarto di secolo.

Il concerto, che avrà inizio alle 21.00, è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected].

Un concerto speciale per festeggiare insieme il venticinquesimo compleanno del Festival. Sono molteplici gli intrecci di culture e di luoghi che si sono raccontati e avvicendati nelle edizioni passate attraverso gli artisti ospiti, che hanno condiviso le loro identità e connessioni. Ci hanno restituito dei microcosmi che negli anni hanno dato forma a una vasta mappa fatta di trame autentiche e preziose. Tutto questo ci fa venire in mente quell’incredibile raccolta di Italo Calvino, “Il castello dei destini incrociati”, composta da racconti che gli furono suggeriti da un mazzo di tarocchi le cui carte, disposte in ordine casuale sul tavolo, formavano delle sequenze, dando vita a delle narrazioni affascinanti. Un concerto che sarà anche racconto, per permetterci di abitare quelle storie che spesso svelano lo spirito di alcune musiche, talvolta incrociandone i destini, e per evocare luoghi e orizzonti eterogenei che grazie ad alcuni compositori avranno per sempre un loro prezioso ritratto sonoro.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi quello di giovedì 24 agosto a Chiopris Viscone con la maratona pianistica di Ehrenheim, Palla e Brognara.Info e programma completo su www.neisuonideiluoghi.it

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.

Gloria Campaner. Veneta, classe 1986, è considerata una delle pianiste più versatili e trasversali della sua generazione. Ha iniziato a suonare il pianoforte quasi per gioco a 4 anni e da allora non si è più fermata conquistando il podio di alcuni tra i più prestigiosi concorsi pianistici internazionali tra Europa e America e calcando i principali palcoscenici di Festival e Stagioni Musicali di ogni continente come la Carnegie Hall di New York, il Parco della Musica di Roma, la Cadogan Hall di Londra, la Kioi Hall di Tokyo e l’Arena di Verona. La sua visione ibrida ed ecclettica dell’arte la porta a sperimentare nuovi linguaggi e interazioni tra la musica classica e altre forme artistiche: contaminazioni con il jazz (collabora con Stefano Bollani, Leszek Mozdzer e Franco D’Andrea), la musica elettronica (Alioscia Bisceglia dei Casino Royale, Boosta dei Subsonica), la danza contemporanea (spettacolo in prima assoluta Humoresques/ Heroes Quest con il Gotra Ballet all’Auditorium del Parco de L’Aquila e ‘Tell me a Story’ commissione del Teatro Olimpico di Roma), la scultura (suona le “pietre sonore” di e con Pinuccio Sciola nel progetto Heart of Stone per Sky Arte ) la letteratura (realizza un progetto dedicato a Beethoven con Alessandro Baricco e l’ Orchestra da Camera Canova che porta in scena all’Arena di Verona e al Teatro Comunale di Ferrara). Nel 2012 ha inciso per EMI il suo album d’esordio “Piano Poems” dedicato a Schumann e Rachmaninoff. Nel Giugno del 2021 esce sempre per Warner Classics un album di piano solo dedicato ai 24 Preludi di Chopin e nel 2022 un live dall’ aula Magna della Sapienza di Roma del Quinto Concerto di Beethoven per Sony Music, album in nomination per gli ICMA 2023. Tra i riconoscimenti ottenuti quello di Ambasciatore Europeo della Cultura (2010-2011), il Premio alla Cultura dalla Fondazione Pro Europa di Friburgo (2011), l’IBLA Grand Prize , la medaglia d’argento al Concorso Internazionale Paderewski di Los Angeles, il Premio Borletti – Buitoni Trust di Londra (prima pianista italiana a ricevere questo riconoscimento), l’invito al Quirinale per la Giornata Internazionale della Donna, dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2012 e dal Presidente Sergio Mattarella nel 2020 e dal Senato della Repubblica nel 2022 per le celebrazioni ‘Senato & Cultura’ in diretta RAI 1. Sempre nel 2022 ha anche ricevuto un Leone D’oro alla carriera dalla Città di Venezia. Nel 2017 ha fondato C# See Sharp, un laboratorio di creatività musicale dedicato alle emozioni per aiutare giovani musicisti e performers a superare la paura del palcoscenico o di una qualunque performance in pubblico. Tiene regolarmente seminari e masterclass in tutto il mondo. All’inizio del 2023 Gloria ha annunciato una temporanea sospensione dell’attività concertistica dopo oltre 30 anni di concerti e spettacoli e ha lasciato al suo pubblico un ultimo singolo: la “Toccata e Fuga in re minore di J. S. Bach” uscito lo scorso 14 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Valentina Danelon. Nata nel 1985, si diploma in Violino con il massimo dei voti sotto la guida di Michele Lot al Conservatorio di Castelfranco Veneto e consegue poi il Diploma in Pedagogia musicale al Conservatorio della Svizzera Italiana nella classe di violino di Valeri Gradow e nella classe di Metodica strumentale di Anna Modesti.

Nel 2013 ottiene il Diploma di Merito alla “Scuola Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste”, in duo con la pianista Beatrice Orlandi. Si perfeziona con Berinskaja, Zanettovich, Vernikov e altri. È stata premiata in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali: terzo premio assoluto al Concorso Nazionale per Violino Solista “L. Zanuccoli” (FC); primo premio al “XI Canetti International Music Festival” (Francia); Primo Premio assoluto “XXVI Premio Caraian” per la Musica da Camera (TS) e il Primo Premio in Duo al XVIII Concorso di Musica da Camera “G. Rospigliosi” (PT). Si è esibita come solista accompagnata da I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone, dalla Nuova Orchestra da camera “Busoni” di Trieste, dall’orchestra sinfonica Accademia Musicale Naonis, dall’orchestra sinfonica “Mihail Hora” (Romania) e altre. Nel 2021 ha fondato il Trio Inventio con la violinista Yulia Berinskaya e la violista Anna Serova. Il trio ha pubblicato per Brilliant Classics il cd “Inventio” (2022), che ha ricevuto dalla critica la valutazione di 5 stelle nella recensione pubblicata dalla rivista ArchiMagazine. Ha collaborato con l’Ensemble900 diretto da Bernasconi e con l’ensemble “Sentieri Selvaggi” diretto da Boccadoro. Dal 2020 è co-direttrice artistica del Festival Nei Suoni Dei Luoghi e direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica della Versilia. La sua attuale attività cameristica la vede attiva oltre che con il Trio Inventio, in duo con la pianista Cristina Santin e con l’arpista Nicoletta Sanzin. È docente di Violino presso il Liceo Musicale XXV Aprile di Portogruaro