Marsa Alam: il perfetto viaggio di Natale

E’ tempo di pensare alle vacanze di Natale: il dono più gettonato è una vacanza al mare, possibilmente in Egitto. In questo periodo spiccano le offerte Marsa Alam location top per passare giornate al tiepido caldo anche in pieno inverno.

Indubbiamente pensare di passare qualche giorno al mare quando da noi le temperature sono molto sotto lo zero fa solo piacere ecco perchè il dono più gettonato è un viaggio in Egitto. Se per motivi di lavoro non si può partire subito, regalarsi una offerta simile è sempre un gesto importante.

Marsa Alam: la meta perfetta

Marsa Alam è la meta perfetta per chi intende passare giorni al caldo anche in inverno. Una location differente esotica ed al contempo europea. Il Mar Rosso è perfetto: l’estate tutto l’anno garantisce un’ottima fruibilità del mare e delle spiagge anche quando qui ad Udine il termometro segna -10! Qui invece il tempo è sempre perfetto per nuotare, fare sport d’acqua e ottenere una tintarella d’oro anche in pieno inverno.

Marsa Alam, come sappiamo è a metà strada tra deserto e Mar Rosso, è la meta perfetta per chi vuole svagarsi ma anche conoscere una realtà differente come quella del vicinissimo Egitto

Mete imperdibili a Marsa Alam

Dolphin House: è l’attrazione più amata dai turisti, si tratta di una location eccezionale, unica al mondo, caratterizzata da acque cristalline del Mar Rosso. E’ questo l’habitat di pesci tropicali, tartarughe marine e soprattutto delfini. E’ qui che nel reef Dolphin House si possono quasi sempre ammirare migliaia di delfini, provenienti con molta probabilità dalla vicina Hurghada. E’ qui nella Dolphin House che si può davvero nuotare con i delfini. Un’emozione senza fine! Abu Dabbab: qui lo snorkelling è una esperienza imperdibile, ti sembrerà di essere dentro il paradiso, non è solo un luogo bello da non perdere ma anche una location particolare carica di mito e leggenda. Port Ghalib: è la location perfetta per gli amanti del lusso e della vita notturna, qui si vive dentro Mille ed una Notte per davvero. Un’ esperienza imperdibile Inoltre è anche il luogo perfetto per fare shopping. Lago Al Nayzak: una piscina naturale tutta da scoprire e nuotare, è un luogo molto sereno, poco amato dai turisti, apprezzato solo da chi ama la serenità. E’ però uno dei luoghi più belli e particolari al mondo. Wadi Gimal: “Valle dei cammelli”, è stata dichiarata parco nazionale nel 2003, è un paesaggio davvero importante e particolare. Qui infatti la comunità beduina fa da padrona ed è qui che si può incontrare la vera anima egiziana.

Cosa mangiare in vacanza sul Mar Rosso

Nei resort il menù si può scegliere anche in base al tipico pasto europeo, senza nessun problema si trova tutto ciò che si desidera ma quando si è in vacanza in un luogo simile è bene assaggiare qualcosa di locale. Sarebbe poco intelligente andare via da Marsa Alam senza aver gustato piatti tipici. Quali? Il fuul e ta’amiyya, polpette di purea di fave fritte, servite in una shammy, cioè un pane non lievitato, simile alla pita. Un piatto che risulta simile e quasi uguale ai classici felafel. E’ importante assaggiare anche shwarma che è il kebab egiziano, molto leggero e delicato, il kushari, una pietanza prelibata a base di tagliolini, riso, lenticchie nere, cipolle fritte e salsa di pomodoro. Non mancano poi piatti a base di pesce, datteri e tanto altro.

Foto di Youhana Nassif su Unsplash