Matteo Bello e OFF presentano VINO DA ASCOLTARE a Gemona e Pozzuolo

“Vino di scoltâ / Vino da ascoltare” è il titolo del concerto narrato che vede la collaborazione tra l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e lo scrittore Matteo Bellotto. Un vero e proprio viaggio dedicato al Friuli Venezia Giulia raccontano attraverso i quattro elementi naturali e la loro interazione che permette, a questo territorio, di esprimere prodotti d’eccellenza. Il vino è dunque pretesto per una riflessione più profonda, accompagnata dalle note dell’ensemble dell’OFF, sull’identità e sulla cultura. Due gli appuntamenti in programma: giovedì 6 luglio a Villa Masotti di Pozzuolo del Friuli (in caso di maltempo all’Auditorium IPA) e sabato 8 luglio nella corte di Palazzo Elsi, nella centralissima via Bini di Gemona del Friuli (in caso di maltempo al Teatro Mons. Lavaroni di Artegna), con inizio alle ore 21.00 e ingresso libero.

Parole e note si accompagnano, si intrecciano e giocano insieme: ciò avviene grazie alla preziosa alchimia tra i testi originali dello scrittore gemonese e il repertorio arrangiato e curato dal musicista e compositore Andrea Nassivera per l’ensemble dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.