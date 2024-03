Miss Italia 2023 ospite a Telefriuli per la prima selezione di Miss FVG

“Francesca Bergesio, 19 anni, eletta Miss Italia a Salsomaggiore Terme, dove il concorso è tornato dopo 13 anni, è nata a Bra e risiede a Cervere (Cuneo). Diplomata al Liceo classico europeo, si è iscritta alla facoltà di Medicina dell’Università a Roma.

“Vorrei diventare un medico e specializzarmi in cardiochirurgia, ma spero anche di affiancare al mio lavoro il mondo della moda, della recitazione e del Cinema. Sarò comunque attenta alle porte che mi si apriranno – dice – e poi deciderò”.



È alta 1,80 e ha occhi e capelli castani. È tifosa della Juventus. Ha vinto anche il titolo di “Miss Guida sicura” nell’ambito dell’iniziativa sulla sicurezza stradale. Francesca vive con i genitori – Ilaria e Giorgio, senatore della Lega – e con la sorella, Virginia, più giovane di lei. “Ho una famiglia alle spalle che mi ha supportato. Sono fortunata. E ho avuto anch’io l’opportunità di mettermi in gioco”.



Alla finale Francesca ha presentato un monologo contro la violenza. “È un argomento che mi sta molto a cuore perché tante donne, nel mondo del lavoro e nelle relazioni personali, si trovano ad essere umiliate, annientate, sia fisicamente che moralmente. Questo è inaccettabile; occorre educare i maschi fin da piccoli al rispetto e alla parità”.



Anche lei ha affrontato prove non facili, come la solitudine vissuta per cinque anni in un Convitto di Torino, dove i genitori l’hanno mandata a studiare a 14 anni, e gli atti di bullismo subito a causa della sua altezza. Nei riguardi dei suoi detrattori di allora, Francesca è tuttora molto severa.



La nuova Miss Italia è arrivata alle finali con il titolo di Miss Piemonte; era piemontese anche Isabella Verney, la prima Miss di questa manifestazione, scelta 84 anni fa per il suo sorriso impresso in una foto. È la quinta Miss Italia della sua regione. Le ultime sono state Cristina Chiabotto nel 2004 e Edelfa Chiara Masciotta l’anno dopo. Miss Italia 2023 è stata eletta da una giuria presieduta da Vittorio Sgarbi. È stato il critico d’arte a incoronarla insieme alla patron Patrizia Mirigliani.