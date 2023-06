Giorgia De Marchi di Cividale del Friuli è Miss Miluna – Adriatico

Giorgia De Marchi, ventitré anni di Cividale del Friuli (Ud), laureanda in politica e relazioni internazionali, si è aggiudicata il titolo di “Miss Miluna – Adriatico” al termine di una selezione ospitata dal giardino estivo del Ristorante “Adriatico” di Villotta di Chions (Pn).

Giorgia aspira a lavorare nell’ambito delle organizzazioni internazionali ma, fin da piccola ha una grande passione per la televisione; partecipa a Miss Italia in quanto la ritiene una sfida personale e potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per il futuro.

Con Giorgia sono state anche premiate: al secondo posto, Vanessa Pigozzo, diciannove anni di Casarsa della Delizia (Pn), studentessa di chimica; terza classificata, Cristina Truant, nata a San Vito al Tagliamento (Pn) ventidue anni fa, abita a Milano dove studia Ingegneria Aerospaziale.

Giorgia, Vanessa e Cristina sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” alla fine del mese di agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante e body ufficiale del concorso; alle sfilate si sono alternate esibizioni di Sara Pilla, “Miss Italia Social 2022” gondoliera e cantautrice di Venezia che sul palco si è esibita cantando “MonAmour” di Annalisa ed un classico di Elvis Presley “Can’t Help Falling In Love”.e del Maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”.

L’organizzazione della selezione è stata curata dalla direzione del Ristorante Adriatico e dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare eprestigioso concorso di bellezza nazionale giunto all’ottantaquattresima edizione.

La prossima selezione è in programma venerdì 30 giugno all’Azienda Vitivinicola “Isola Augusta” a Palazzolo dello Stella (Ud).

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 26 agosto 2023) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionalitelefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagineFacebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.