Monfalcone in fiore dal 22 al 25 aprile 2023

Anche quest’anno torna a Monfalcone la mostra mercato dedicata al fiore: con selezionatissimi produttori provenienti da tutta Italia, dal 22 al 25 aprile il centro città si veste dei profumi e colori della primavera. Grandi novità di questa edizione, la Camminata col Fiore (sabato 22 aprile) e il premio dedicato alla vetrina più bella e al balcone più bello.

Torna a Monfalcone la grande festa dedicata alla primavera e al mondo dei fiori e delle piante: dal 22 al 25 aprile, il centro città si trasforma in un giardino fiorito con “Monfalcone in fiore”, la manifestazione realizzata in collaborazione con Flash Srl e AssofiorItalia, con cui Monfalcone si veste di fiori e colori: piazza della Repubblica, via Battisti e piazza Cavour si coloreranno con i tanti stand che proporranno fiori, piante e oggettistica per l’abbellimento e la cura di giardini e balconi.

“Annunciamo il ritorno di un evento a cui teniamo moltissimo, che è giunto alla nona edizione e che registra sempre una forte partecipazione da parte dei cittadini – ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint. Monfalcone detiene il titolo di Comune Fiorito da tre anni, decorato nel 2022 con la qualifica dei “quattro fiori”, uno dei più alti riconoscimenti, a segnalare sì la vivibilità ma pure la pulizia della Città e pochi mesi fa è entrata nella competizione internazionale dei Comuni in fiore; la manifestazione Monfalcone in Fiore rappresenta un ulteriore importante tassello in questo puzzle di profumi e colori, che testimonia la sempre viva attenzione dell’Amministrazione verso tutte le opportunità che contribuiscono a rendere la città ancora più bella, fiorita e attrattiva dal punto di vista turistico. Quest’anno poi – continua il Primo cittadino – la manifestazione si arricchisce di tante iniziative che uniscono il racconto di una città fiorita, valorizzando le sue tradizioni e attrazioni storiche e culturali, non tralasciando la solidarietà, come ad esempio il ritorno di SaMarc de bocui, e la Camminata in Fiore, di cui siamo particolarmente orgogliosi”.

Tante in questa edizione le novità della mostra mercato dedicata al settore florovivaistico, presentate oggi a Monfalcone alla presenza del Sindaco Anna Maria Cisint e dell’Assessore Luca Fasan, che insieme a Vincenzo Rovinelli di Flash Srl e al presidente di AssofiorItalia Alessandro Muzina hanno dato alcune anticipazioni sull’iniziativa. Alberi da frutto e piante – verdi e fiorite – per l’orto e per arredare la casa e il giardino, balcone o terrazzo, prodotti da bioagricoltura e concimi speciali; ma anche quadri con soggetti floreali, foulards in fibra di bambù e olio d’oliva direttamente dalle aziende agricole produttrici; i fiori – simbolo stagionale per eccellenza – ma anche tutto quanto fa primavera saranno gli assoluti protagonisti dell’atteso evento che coincide con lo sbocciare della stagione delle fioriture e trasformeranno ancora una volta, per quattro intere giornate, il centro in un grande, splendido giardino fiorito.

“Quindici gli espositori di quest’edizione – ha evidenziato l’assessore Fasan – i cui allestimenti fioriti riempiranno il centro città e daranno vita alla mostra mercato che con piante, fiori e oggettistica punta ogni anno di più a confermarsi un appuntamento atteso e apprezzato dai cittadini, ma anche dai numerosi attesi turisti e appassionati di giardinaggio attratti in città dall’iniziativa”: piante grasse, tillandsie, alberi da frutto, piante aromatiche e molte altre novità del settore si potranno ammirare nei giorni della manifestazione, dalle 9.00 alle 20.00, in piazza della Repubblica, via Battisti e piazza Cavour, in una coreografica scenografia di aiuole e giardini che da sabato 22 a martedì 25 aprile sarà per la città un’ulteriore occasione di valorizzazione e richiamo turistico, favorendo anche l’attività dei vicini negozi e degli esercizi della zona. “Anche con questa iniziativa – continua Fasan – miriamo a dare supporto al commercio locale, anche con la proposta di un concorso vetrine dedicato”. Grande novità di quest’anno sarà infatti il contest che – in collaborazione con AssofiorItalia – invita i commercianti locali a dare colore alle loro vetrine allestendole a tema e che decreterà vincitrice la vetrina più bella. Non solo: il concorso è rivolto anche all’intera cittadinanza, invitata a realizzare le più belle decorazioni di balconi e finestre. La partecipazione a entrambe le iniziative è gratuita e aperta a chiunque voglia inviare un’immagine della propria vetrina, balcone, terrazzo o finestra fioriti alla casella di posta elettronica [email protected] durante i giorni della manifestazione, indicando anche nominativo e indirizzo. Gli allestimenti saranno valutati da una commissione di esperti florovivaisti, che decreterà i vincitori e li premierà il 25 aprile alle 12.00 in Piazza della Repubblica, con omaggi floreali offerti dagli espositori di AssofiorItalia.

“Un’edizione speciale quella di Monfalcone in Fiore 2023 – ha ricordato Alessandro Muzina, presidente di AssofiorItalia – che collega la tradizione storica della città con iniziative di aggregazione e divulgazione al pubblico, ma anche un’importante componente di solidarietà”: la Camminata col Fiore, passeggiata non competitiva organizzata in collaborazione con l’Associazione Solidarietà è Vita Odv e con la partecipazione della Croce Rossa Italiana, propone infatti un percorso alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e delle peculiarità naturalistiche di Monfalcone. “La passeggiata – ha raccontato il presidente dell’associazione Stefano Ambrosini – partirà da Piazza della Repubblica sabato 22 aprile alle 15.00 e si snoda su un percorso di 5 chilometri adatto a tutti, che attraversa il Carso monfalconese, passando dalla Rocca (simbolo della Città) e proseguendo lungo il Parco Tematico della Grande Guerra, per concludersi poi nuovamente in Piazza”. L’iscrizione è gratuita e aperta dalle 14. Nell’occasione potrà essere fatta un’offerta a sostegno dei progetti dell’Associazione Voi Come Noi Aps.

“Siamo giunti ormai alla nona edizione di Monfalcone in Fiore – ha concluso Vincenzo Rovinelli – a testimoniare un ormai consolidato appuntamento sempre molto atteso dalla cittadinanza, che anche quest’anno vedrà a disposizione del pubblico tanti esperti del settore per offrire consigli e informazioni su piante grasse, piante da frutto e piante mediterranee, per soddisfare tutte le curiosità sulla cura del verde e la salvaguardia della natura”. L’inaugurazione della manifestazione si terrà sabato 22 aprile 2023 in piazza della Repubblica a Monfalcone, alle 10.30.

Il 25 aprile, giornata conclusiva della manifestazione, nella splendida cornice fiorita di piazza della Repubblica, un’altra iniziativa legata alla tradizione e della storia di queste terre: si tratta di SaMarc de bocui, la rievocazione dell’antichissimo e misterioso rito della festa degli innamorati. Promossa dall’Associazione Gruppo Incontri Bisiachi con la collaborazione del Comune di Monfalcone, SaMarc de bocui (San Marco dei Boccioli) è la festa dei “morosi bisiachi”, nata dall’usanza di donare una rosa rossa alla donna del cuore durante la festa di San Marco, che anche quest’anno propone – dalle 10.30 alle 13.00 del 25 aprile – il dono alle donne del bocul de rosa in memoria di questo antico rito. Nell’atrio del Comune di Monfalcone sarà allestito il percorso espositivo di poesie dialettali d’amore di autori locali, Gatùzule al cór (Solletico al cuore).