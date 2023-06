Morte Berlusconi: Bini, ha cambiato politica e storia Italia

“Silvio Berlusconi ha cambiato la politica e la storia del nostro paese. Nel suo straordinario percorso di vita è stato un imprenditore visionario, un grande uomo di sport e un leader carismatico e generoso che, con impegno costante, si è speso per la crescita e lo sviluppo dell’Italia. Fino all’ultimo ha combattuto con coraggio la malattia, senza far mai mancare il proprio contributo alla politica e al Paese, mosso da quell’instancabile amore per la libertà che ne ha sempre contraddistinto l’azione, fin dalla storica discesa in campo”.

Con queste parole l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha ricordato Silvio Berlusconi, scomparso oggi all’età di 86 anni.

“Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca – ha proseguito Bini -. Voglio esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli sono state a lungo vicine nelle sue intraprese, in politica così come in azienda, certo che la sua eredità politica e soprattutto umana resterà un segno indelebile nella storia d’Italia e degli italiani”.