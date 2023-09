Mostra regionale della Mela a Pantianicco da venerdì 22 a domenica 24 settembre

Al via da venerdì 22 a domenica 24 settembre il primo weekend della manifestazione più grande dedicata alla mela in Friuli Venezia Giulia: l’annuale festa “Mostra regionale della Mela”, giunta alla sua 52.esima edizione grazie alla Pro loco Pantianicco con il sostegno della Regione A. FVG – Promoturismo, UNPLI, in collaborazione con Ersa, Arpa FVG, Università degli Studi di Udine, Confagricoltura, Frutta Friuli, Circolo Agrario Friulano, Consorzio apicoltori, Associazione regionale produttori apistici, Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento” e con il patrocinio del Comune di Mereto di Tomba.

Si parte, alle 18.30, con il primo appuntamento: la classifica delle cassette di mele in concorso mentre alle 19 apriranno i chioschi ricchi di gustose prelibatezze per il palato, ma ci sarà anche un dissetante Mojito Party e tanta musica tra Dj set, e, a seguire, Dj E-Lisa e Dj Phari. Si terrà invece sabato 23 settembre alle 17.30 l’inaugurazione ufficiale alla presenza di alcuni rappresentanti istituzionali della Regione Fvg, del Sindaco di Mereto di Tomba,e dei Sindaci dei paesi limitrofi. A fare gli onori di casa la Presidente della Pro Loco Greta Cisilino. A seguire, alle 17.45 si svolgerà la cerimonia con firma, del gemellaggio tra la Pro Loco di Pantianicco e la manifestazione austriaca Mostbarkeiten. Una firma che suggella la grande vicinanza e comunione di intenti delle due realtà che da molti anni promuovono entrambe la produzione delle mele e dei trasformati nei territori di appartenenza. Alle 18 appuntamento alla Casa del Sidro di Pantianicco con il convegno tecnico organizzato grazie a Frutta Friuli in collaborazione con Ersa, Arpa FVG e Pro Loco di Pantianicco, dal titolo “Eventi atmosferici estremi che possono far cambiare le scelte imprenditoriali” che verterà sul tema attuale dei disastri provocati dalla grandine e delle scelte imprenditoriali che ne conseguono con la proposta di soluzioni innovative di difesa attiva. L’incontro moderato da Paolo Tonello direttore in Ersa del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, rientra nelle attività finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito della programmazione SISSAR 2023 – Sistema Integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale (L.R. 23 febbraio 2006, n. 5). Dopo i saluti istituzionali di rito, insieme a Stefano Zannier Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna della Regione FVG, Claudio Violino Sindaco del Comune di Mereto di Tomba e Greta Cisilino Presidente della Pro Loco Pantianicco, previsti gli interventi di: Andrea Cicogna dell’Arpa FVG Osmer su “Eventi atmosferici estremi in Friuli Venezia Giulia”, Andrea Giuliani di Frutta Friuli S.C.A. su “La Difesa attiva dalla grandine, sistemi e qualità della frutta” e Roberto Costantini della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione FVG, che illustrerà i “Finanziamenti impiantistici previsti dalla Regione A. Friuli Venezia Giulia”.

Al termine, si conosceranno le aziende vincitrici per le migliori cassette di mele in esposizione e contestualmente saranno svelati anche i vincitori del 18° Concorso internazionale succo, sidro e aceto di mele che ha visto la partecipazione di circa quaranta aziende con settantaquattro campioni di succo, sidro e aceto di mele, provenienti da tutta la nostra regione oltre che da Piemonte, Emilia Romagna, Trentino, Lombardia, dal vicino Veneto, dall’Austria e dalla Slovenia. Per concludere la giornata di sabato alle 21 si balla il liscio con l’orchestra Novanta.

Domenica 24 settembre è in programma una giornata densa di eventi, con l’apertura dei chioschi già dalle

ore 9 mentre alle 11 si potrà partecipare alla Valutazione sensoriale del succo di mela, gratuita e aperta a

tutti, a cura degli allievi e docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Il Tagliamento di Spilimbergo

(consigliabile la prenotazione: [email protected]). Alle 12 si terrà il consueto pranzo con

la comunità di Pantianicco per gli abitanti e i simpatizzanti e alle 14 avrà luogo la gara ciclistica per amatori, il 23° trofeo Franco Cragno mentre alle 15 inizierà l’intrattenimento per bambini con il “lancio” di 100 kg di mele per te: cartoline volanti su palloncini lanciati in cielo dai bambini e i laboratori didattici con gli animatori del progetto Ragazzi si Cresce di Mereto di Tomba. Via alle danze dalle 16 con l’orchestra Renè …e alle 18 finalmente prende il via uno degli appuntamenti più attesi della festa, quello del Concorso Miss Mela & Mister Melo in collaborazione con BKer agency in cui si decreta la regina di bellezza e il più bello tra i belli, il Mr. Melo della regione; una selezione valida per il concorso Miss Alpe Adria International e Alpe AdriaBoy (iscrizioni sono gratuite; per informazioni: Luca Babbucci tel. / WhatsApp +39 377 1744521 [email protected] – [email protected]). La manifestazione riprenderà giovedì 28 settembre.

Durante tutte le giornate dell’evento si potranno anche acquistare le mele fresche di raccolta e i tanti prodotti locali come il miele, i trasformati dalla mela (succo, sidro e aceto di mele) e i deliziosi dolci a base naturalmente di mele e di miele. ( Pro Loco Pantianicco – Casa del Sidro Via Caterina Percoto, 28 – Pantianicco (UD) www.prolocopantianicco.it -FB – Instagram)

Apertura dei chioschi in grande tensostruttura: giovedì e venerdì dalle ore 19, sabato dalle ore 18 e domenica dalle ore 9.

Cucina aperta: venerdì e sabato ore 19 – 23, domenica ore 11.30 – 14.30 e ore 18.30 – 23