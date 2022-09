Mostra regionale della Mela a Pantianicco

Al via la seconda tranche di eventi in programma a partire da giovedì 29 settembre nell’ambito della 51^ edizione della manifestazione della “Mostra regionale della Mela” di , organizzata dalla Pro Loco di Pantianicco con il sostegno della Regione A. FVG – Promoturismo FVG, di ERSA, di UNPLI con il patrocinio del Comune di Mereto di Tomba.

Apertura dei chioschi alle 19 mentre alle 20.30 si terrà il convegno “Dalla Piçiule Patrie alla Banda Oriental, L’emigrazione friulana in Uruguay” con Walter Mattiussi e in collaborazione con l’associazione culturale Qui Pantianicco. La storia dell’emigrazione friulana verso l’America del Sud ed il sacrificio fatto da intere generazioni è ben documentata; tuttavia il fenomeno che ha coinvolto l’Uruguay non è stato sviluppato sufficientemente ed è giusto far conoscere il contributo che esse hanno dato alla creazione di questa piccola nazione. La serata presenta sinteticamente l’Uruguay ed il Friuli Venezia Giulia ed offre notizie in modo essenziale sulla storia dell’emigrazione regionale in terre della Banda Oriental accennando alla realtà attuale dei corregionali. In concomitanza si terrà la gara di briscola gastronomica a coppie con ricchi e gustosi premi.

Venerdì 30 settembre alle 18.30 si terrà la presentazione del libroIn cucina con il mais. Non solo polenta sulla versatilità della farina di mais con tante ricette di Giulia Godeassi presentate da Maria Croatto, vicepresidente dell’associazione 100% Buri che ha sponsorizzato la realizzazione di questo libro e poi tutti ai chioschi a degustare il ricco menù e dalle 21 a ballare il liscio e in gruppo con Alvio e Elena.

Il primo sabato di ottobre si apre alle 14.30 all’insegna della dolcezza con il Concorso Dolci a base di Mele e Miele la cui premiazione si terrà alle 20.30 (qualche ora dopo l’apertura dei chioschi che avverrà alle 18.30). Attesissimo l’appuntamento delle 21 per l’Autumn Party – DJ Set con i DJ Atrés e Max Buono, un’occasione unica per rivivere l’emozione e la magia della musica anni ’90 e ’00!

Infine domenica 2 ottobre si aprono le iscrizioni, già alle 8.30, per Mela a spasso, la marcia podistica non competitiva di 10 e 5 km che prevede due punti di ristoro e un ottimo piatto di pastasciutta all’arrivo; iniziativa aperta anche alle scuole, con partenza alle 9.30.

Nella stessa giornata si terrà, alle 14, la gara ciclistica per amatori, il 22esimo trofeo Franco Cragno mentre alle 15 tornano le attività per i più piccoli con …100 kg di mele per te! e i laboratori didattici con gli animatori del progetto Ragazzi si Cresce di Mereto di Tomba.

La 51esima festa regionale della Mela di Pantianicco si chiuderà con tanta musica a partire dalle 16 con l’orchestra Collegium.

Durante tutte le giornate dell’evento si potranno anche acquistare le mele fresche di raccolta e i tanti prodotti locali come il miele, i trasformati dalla mela (succo, sidro e aceto di mele) e i deliziosi dolci a base naturalmente di mele e di miele. Inoltre domenica si terrà il laboratorio didattico – esperienziali sulla trasformazione delle mele in succo, sidro e aceto e valutazione sensoriale della mela e dei succhi,curati e condotti dagli allievi con i docenti dell’Istituto d’Istruzione “Il Tagliamento” di Spilimbergo (Progetto del percorso di tirocinio della disciplina di Trasformazione dei prodotti dell’Istituto “Il Tagliamento” di Spilimbergo).