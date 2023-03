Mr Rain a Lignano. sabato 8 luglio 2023

Si aggiungono due nuovi grandi appuntamenti musicali nell’estate live di Lignano Sabbiadoro e dell’Arena Alpe Adria con il Lignano Sunset Festival. Sabato 8 luglio sul palco salirà Mr Rain, rapper bresciano rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e artista del momento, in testa a tutte le classifiche con la hit “Supereroi”. A Lignano Mr Rain porterà l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del suo “Supereroi Summer Tour”, il primo atteso tour estivo dell’artista. Proposta internazionale è invece quella che andrà in scena giovedì 20 luglio quando all’Arena Alpe Adria arriverà il cantautore britannico Tom Odell. Artista scoperto da Lily Allen, ha ottenuto il successo mondiale nel 2013 con l’album “Long Way Down” e la super hit “Another Love”. Quello di Odell sarà l’unico concerto nel Nordest delle sole due date italiane dell’artista.

I biglietti per i due appuntamenti, organizzati da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, inseriti nel Lignano Sunset Festival, sono in vendita sul circuito Ticketone.it. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Mr Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano “Supereroi”, continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita il brano è certificato platino. L’artista, che sta scalando tutte le classifiche, annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Mr Rain ha all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, ed è autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova”. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche, a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20 milioni di streams. Il video di “Supereroi” ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.

Il cantautore britannico Tom Odell è sotto i riflettori da quando ha 21 anni, età in cui pubblica l’album di debutto “Long Way Down”, che arriva fino alle prime posizioni delle classifiche mondiali grazie a “Another Love” – il singolo che di recente ha avuto nuova vita grazie al social TikTok – vincitore di un Brit Award. Ora, a 32 anni, per Odell è chiaro che il vortice che si è scatenato intorno a lui agli esordi ha dato vita a un’etica del lavoro che alla fine si è trasformata in un’ossessione. Questa ha raggiunto il suo apice a settembre 2019, quando Odell si sposta a Los Angeles per registrare “monsters”. «L’ansia cronica che avevo da un paio d’anni peggiorò: mi svegliai una mattina e non riuscivo più a fare musica». Per sistemare la situazione, Odell vola a casa dei suoi genitori e inizia il suo processo di guarigione, che prende la forma dei suoi ultimi due lavori, “monsters” e “Best Day of My Life”.