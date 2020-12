Natale a Lignano Sabbiadoro

Nonostante la situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19 ed alle relative disposizioni emanate da parte del Governo e della Regione FVG volte al suo contenimento, la Città di Lignano Sabbiadoro è riuscita a mettere in atto importanti allestimenti ed iniziative che, in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa, l’Associazione Dome Aghe e Savalon D’aur, Lignano in Fiore Onlus, FotoCineClub Lignano e PromoTurismoFVG, saranno fruibili non solo dal vivo, ma anche a distanza, attraverso eventi online.

Le decorazioni e le luminarie presenti nella località, il grande albero di Natale in Piazza Fontana, l’importante Presepe di sabbia, la mostra a cielo aperto con suggestive immagini di Lignano d’inverno e i totem espositivi predisposti in collaborazione con PromoTurismoFVG, il Presepe in legno in Piazza Fontana, sono gli elementi che caratterizzeranno questo Natale d’A…mare 2020 per la Città di Lignano Sabbiadoro.

“Il Natale è un momento importante per la Comunità lignanese, perché questa si ritrova dopo gli impegni legati alla stagione estiva e si dedica con grande generosità al sociale” – afferma il Sindaco Avv. Luca Fanotto. “In questi anni la nostra Amministrazione ha cercato di organizzare il periodo delle festività natalizie volendo coniugare lo spirito di solidarietà della Comunità lignanese con la naturale vocazione turistica del nostro territorio, interpretando questo periodo anche come un’ulteriore opportunità di promozione della Località. Purtroppo, la situazione legata all’emergenza epidemiologica e le nuove restrizioni previste dal Governo, ci hanno imposto di ricalibrare l’iniziale programmazione e, d’accordo con l’associazione Associazione Dome Aghe e Savalon D’aur, Lignano in Fiore e Li.Sa.Gest. S.p.A., abbiamo elaborato la possibilità di fruire, anche a distanza, di quanto predisposto. Credo che il Natale sia da sempre un momento di pace e di speranza e noi, anche tramite queste iniziative, vogliamo trasmettere un messaggio coerente con questo spirito. Mi sento di ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere Lignano magica anche in questo Natale.”

“Lungo l’asse centrale di Sabbiadoro” – prosegue l’Assessore alla Cultura Ada Iuri “il FotoCineClub di Lignano ha allestito una mostra a cielo aperto con immagini della località in inverno e durante il periodo natalizio. Foto suggestive che vogliono essere un omaggio al cuore della Città, che batte intensamente anche quando le luci e le voci dell’estate si spengono. Sono frammenti di tempo, colti attraverso immagini silenziose a cura di fotografi innamorati del nostro territorio che, negli anni, hanno riunito la storia, le emozioni, i colori e gli angoli più intimi della nostra Lignano. Il tutto sarà raccolto anche in un video visibile tramite i canali social del Comune.”

Il Presepe di Sabbia sarà visitabile solo virtualmente al seguente link, a partire da oggi Lunedì 14 Dicembre : http://virtual.presepelignano.it/ mentre i video e le immagini delle diverse iniziative e degli allestimenti presenti in Città saranno caricate progressivamente sui canali social del Comune e delle Associazioni coinvolte.

L’Assessore al Turismo Massimo Brini ha dichiarato: ”Il Natale 2020, diverso dai precedenti, porta a Lignano desiderio di ospiti, di spensieratezza e di successo turistico che ci aspettiamo per il prossimo anno. Per questo ci siamo impegnati più del solito per illuminare la Città e renderla comunque piacevole e accattivante, perché la luce possa rappresentare il territorio, la Regione e l’animo di Lignano Sabbiadoro. In più vi è la possibilità fruire in viale Gorizia, grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG, di un tour dell’intero Friuli Venezia Giulia, attraverso 26 immagini di grande formato dedicate a i vari aspetti della nostra Regione (montagna, città d’arte, borghi, ecc ). Avevamo progettato una serie di eventi particolari e di grande effetto ed una conformazione del villaggio speciale e di sicura attrazione per cittadini e turismi, ma l’appuntamento è solamente rimandato al 2021.”

Nelle parole del Presidente di Li.Sa.Gest. S.p.A Manuel Rodeano: “Avremmo voluto organizzare un Natale indimenticabile, e nonostante tutto speriamo potrà esserlo. Onorati per l’incarico, abbiamo accettato con entusiasmo, purtroppo strada facendo abbiamo responsabilmente rinunciato a gran parte del progetto iniziale. Attraverso le immagini che abbiamo realizzato vedrete che Lignano c’è comunque e non si ferma. Buon Natale e arrivederci a Lignano!”

“In un tempo di paura, precarietà, isolamento e solitudine è forte e struggente il bisogno di senso e di rassicurazione, il bisogno di cura, di amore e di speranza. Ed è per questo che l’Associazione Dome Aghe Savalon d’Aur ha scelto questi elementi come tema dell’edizione 2020 del Presepe di Sabbia.” – afferma Mario Montrone, Presidente dell’associazione che da ormai 17 anni organizza la grande mostra di sculture di sabbia. “L’opera si snoda in un percorso che, attraverso l’intreccio tra i Vangeli, l’Arte e l’attualità storica, si propone di raffigurare in modo simbolico la meravigliosa potenza della vita che riesce a trionfare sopra tutte le avversità. L’intento è di rendere “plasticamente” visibile in che modo i gesti dell’amore, della solidarietà e della cura siano i soli capaci di sanare i mali del corpo e dell’anima in questo tempo di pianto corale, di paura e solitudine.”

Per Lignano in Fiore Onlus, la Presidente Donatella Pasquin ha aggiunto: “Siamo consapevoli che sarà un Natale diverso e più sobrio, ma ne vogliamo cogliere comunque la magia, attraverso l’autenticità di piccoli gesti e pensieri legati alle iniziative proposte dalla nostra Associazione. Purtroppo, a causa di questa pandemia, non potremo trovarci in piazza per festeggiare insieme, ma vogliamo comunque farlo simbolicamente, riposizionando in piazza Fontana il Presepe che vent’anni fa diede il via al Natale di LIGNANO IN FIORE e che oggi vede la sua continuità nel Grande Presepe di Sabbia. Un Presepe in legno artisticamente scolpito che sarà l’inizio del “PRESEPE CONDIVISO” al quale ognuno di noi, volendo, potrà partecipare aggiungendo un personaggio che realizzerà liberamente o seguendo un tutorial. Altre iniziative verranno proposte in virtuale, come la realizzazione dei biscotti, i laboratori, il “Calendario dell’avvento”, la “Caccia al Presepe” e poi l’arrivo di Babbo Natale che, per la gioia dei bimbi, avrà un lasciapassare speciale. Tutti insieme terremo accesa la luce del Natale.”

Foto allegate: Aldo Sodoma Studio