La magia dell’Avvento di Villacco con i mercatini di Natale

Attenzione: programmi e iniziative potrebbero essere soggette a modifiche.

Per maggiori informazioni www.villacheradvent.at Shopping senza frettaMa l’Avvento di Villach è ben di più che tradizione e calore. A meno di due chilometri dal centro storico ha sede Atrio Villach, il più grande centro commerciale della Carinzia. Tre piani di boutique locali e internazionali, oltre novanta negozi che spaziano dal fashion al jewelry, dalla cosmetica alla parfumerie, senza dimenticare l’arredo per la casa piuttosto che gli ultimi device hi-tech. Insomma, il posto ideale dove scegliere con calma un pensiero per i propri cari in vista del Natale, abbellito da un maestoso albero di Natale intorno al quale saranno presenti, dal 20 novembre al 23 dicembre, le casette del mercatino, ricche di ulteriori idee regalo, e poi, dal 27 al 31 dicembre, quelli dedicate al Capodanno, in cui si potranno acquistare portafortuna e pensierini di vario tipo.



Una vacanza attiva e rilassanteIl Villacher Advent non è solo l’occasione per vivere la vera atmosfera matalizia, ma anche l’opportunità di scoprire le varie attività turistiche e sportive dei dintorni. Chi ama gli sport della neve trova una grande varietà di proposte tra le piste dell’Alpe Gerlitzen, aperte dall’1 dicembre 2023 al 1 aprile 2024, e quelle sul monte Dreiländereck, aperte dal 16 dicembre 2023 al 17 marzo 2024: due comprensori a innevamento garantito per discese di ogni livello, dai principianti ai campioni.Se invece si preferisce camminare, ecco i sentieri invernali del Parco Naturale del Monte Dobratsch, tracce innevate e silenziose da seguire con le racchette da neve, tra aria frizzante e luce cristallina.Chi invece cerca relax e tepore ha a disposizione le calde acque del KärntenTherme di Warmbad-Villach: questo centro termale dispone di un’ampia area SPA con sauna e bagno turco, oltre a una zona dedicata al divertimento, dove anche i più piccoli possono godersi scivoli d’acqua e piscine.

Un’attenzione in piùAnche per l’Avvento 2023 sono confermate alcune particolari facilitazioni per i turisti: il ticket combinato Ski & Therme – valido per 2, 3 o 4 giorni – permette di accedere sia agli impianti dell’Alpe Gerlitzen Ape sia alla zona FUN delle KärntenTherme, aperte tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00.



La Winter Erlebnis CARD, valida dal 27 novembre 2023 al 24 marzo 2024 consente agli ospiti della zona turistica di Villach di accedere a un ampio ventaglio di attività coinvolgenti, tutte da vivere e ricordare. Tra queste, gite guidate con le racchette da neve, corsi di sci di fondo, sessioni di yoga, un ingresso gratuito per due ore alle KärntenTherme (dopo le 16.00); ma anche la gratuità su alcuni mezzi, come i treni regionali in Carinzia e gli autobus per raggiungere Gerlitzen Alpe & Dreiländereck o il Parco naturale Dobratsch a Villach.