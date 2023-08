Nei suoni dei luoghi. Il programma di Sabato 5 agosto

Giovani promesse della musica classica ancora protagoniste del nuovo appuntamento con il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Sabato 5 agosto (inizio alle 21.00) a Villa Marcotti Chiozza a Campolongo Tapogliano andrà in scena il progetto “Vive la France!”, con protagonisti i talentuosi Sara Mazzarotto al violino e David Mancini al pianoforte. I due proporranno al pubblico un programma con musiche di Ravel, Ysaÿe, Chopin, Debussy e Maderna. Il concerto è a ingresso libero con prenotazione consigliata a [email protected] entro il giorno prima del concerto visto il limitato numero di posti.

Il programma completo del festival è visitabile su www.neisuonideiluoghi.it .

Un concerto che ha come focus l’area franco-belga fra ‘800 e ‘900, un ambiente musicalmente molto stimolante che vide la presenza dei geniali compositori presentati stasera. Le relazioni che li connettono sono molteplici: a partire dall’affascinante Ballade, una sonata per violino solo composta dal celebre violinista belga Eugène Ysaÿe, scritta a pochi mesi di distanza da Tzigane, brano per violino e pianoforte del francese Maurice Ravel, composto dopo aver chiesto ad una violinista ungherese di eseguire per lui delle musiche popolari del suo Paese: ne fu talmente impressionato che il giorno seguente iniziò la scrittura di Tzigane, dal carattere rapsodico, virtuosistico e gipsy. Ravel fu autore di molti brani memorabili – basti pensare al Bolero -, e fra quelli dedicati al pianoforte Gaspard de la nuitoccupa sicuramente un posto speciale: si tratta di un trittico ispirato ai poemetti in prosa intitolati “Storie tarlate e polverose del Medio Evo”, le cui trame sono rese musicalmente in tre brani, ognuno caratterizzato dalla propria atmosfera e costruito con una struttura che costituisce in sé un nuovo genere di narrazione musicale. A loro saranno accostati il francese Debussy e Chopin, polacco di nascita, trasferitosi a Parigi a 20 anni, e l’italiano Bruno Maderna, con il suo Piece pour Ivry, scritto per il grande violinista francese Ivry Gitlis.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghiquello in collaborazione con il Festival di Majano in programma l’8 agosto con protagonista l’icona della musica balkan mondiale Goran Bregovi? e la sua Wedding and Funeral Orchestra. Info e biglietti su www.promajano.it

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.