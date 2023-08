Cinemambulante: venerdì 4 agosto a Moruzzo

Quinto e penultimo appuntamento dell’ottava edizione della rassegna ideata da Videomante, tra natura buon cibo e cinema, questa volta tutto prodotto in Friuli Venezia Giulia

Prosegue l’avventura della rassegna del Cinemambulante con il suo programma rinnovato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e dei Comuni che co-finanziano il progetto (Capriva del Friuli, Buttrio, Talmassons, Ampezzo, Moruzzo e Villa Santina). Ancora una volta, la cifra distintiva della rassegna è quella di coniugare una giornata di immersione nel mondo naturale e cinematografico, coinvolgendo il pubblico in un percorso per scoprire la bellezza dei luoghi grazie alla mediazione del cinema. Quest’anno la scelta, in collaborazione con Fondo per l’Audiovisivo, è di proiettare esclusivamente film prodotti in Friuli Venezia Giulia, quindi un’autentica vetrina sul nostro territorio.

Venerdì 4 agosto, alle 18.00, a Santa Margherita del Gruagno (Moruzzo), passeggiata cinenaturalistica & picnic “Storie di ghiacciai, boschi e uomini: Moruzzo e i boschi del Lavia”, con l’attrice protagonista Rossana Mortara e l’accompagnatore di media montagna Carlo Bulfone. Una piacevole passeggiata pomeridiana lungo il percorso Stringher Tacoli tra la piana di Sant’Andrea e i boschi che racchiudono il torrente Lavia durante la quale osservare l’evoluzione del paesaggio, modellato non solo dall’uomo, ma anche dal grande lavoro del ghiacciaio Tilaventino. Picnic a cura di MAMM Ciclofocacceria e degustazione di vini locali. In caso di maltempo la passeggiata verrà annullata. Ore 21.00, Santa Margherita del Gruagno, Forte di Santa Margherita, proiezione all’aria aperta del film “L’uomo senza colpa” di Ivan Gergolet (2022), 112’.

Angela fa parte del personale sanitario di un ospedale triestino. Un giorno scopre che è ricoverato in terapia intensiva Francesco Gorian amico in età giovanile e poi datore di lavoro di suo marito Andrea, morto per esposizione all’amianto. Lo stesso è accaduto al consorte dell’amica Elena che ora sta a sua volta subendo l’attacco dello stesso male. Il figlio di Gorian chiede ad Angela di fare da badante al padre e lei accetta.

Il film sarà preceduto dal corto “Tracce perdute” di Gianluca Gloria (2022), 10’

In caso di pioggia, il picnic con l’attrice e la proiezione si svolgeranno dentro al Forte di Santa Margherita (Strada del Belvedere, 1).

Per info: [email protected] o sulle pagine FB Cinemambulante e IG cinemambulante_fvg.