Lignano: CANTO LIBERO, omaggio a Battisti e Mogol. Domenica 27 agosto 2023

A sorpresa viene annunciato oggi l’ultimo grande appuntamento che completa il cartellone di Nottinarena, la rassegna di eventi musicali e teatrali in programma dal 19 agosto al 2 settembre all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Domenica 27 agosto, in occasione dell’anniversario degli 80 anni di Lucio Battisti, andrà in scena Canto Libero – omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol. Biglietti in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 19 maggio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Canto Libero è un grande spettacolo che celebra il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati, che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione. Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l’Italia (e anche in Slovenia, Croazia e Montenegro), un grande riconoscimento del loro valore artistico arriva a fine 2015 con uno spettacolo sold out al Teatro Rossetti di Trieste che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona, che dà la benedizione ufficiale al Canto Libero, affermando: “Avete suonato esattamente come avrebbe voluto Battisti – racconta il frontman di Canto Libero –. È stato uno dei più bei complimenti. Ha apprezzato gli arrangiamenti, ha capito che abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a tirare fuori tutta la musica che Lucio aveva dentro: il blues, il rock, il soul”.

Lo spettacolo, a partire dal 2016, ha alle spalle già diversi tour nei più importanti teatri italiani, praticamente sempre tutti sold out, come quello appena concluso.

Con la produzione della Good Vibrations Entertainment, Canto Libero nasce da Fabio “Red” Rosso «L’idea era partita da me – commenta il cantante – avevo il desiderio di omaggiare il più grande artista della musica italiana. Canto Libero non è una mera copia dell’originale, non ci sono travestimenti per emulare e il pubblico apprezza», con la direzione musicale di Giovanni Vianelli. La band propone uno spettacolo che omaggia sì Battisti e Mogol, ma va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei classici del loro repertorio: Canto Libero, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare semplice copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale e facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva. Spiega il frontman della band.

La voce di Fabio “Red” Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video di Francesco Termini e Giulio Ladini e gli eccezionali ingegneri del suono Ricky Carioti (fonico di Elisa e Gianna Nannini) e Jan Baruca rileggeranno “La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te”… e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni.

Con questo ultimo annuncio si completa il programma di Nottinarena che presenta una proposta artistica davvero ricca e variegata, in grado di intercettare diverse fasce di pubblico. Questo la conferma come rassegna di riferimento assoluto per l’estate di eventi in FVG, con l’Arena Alpe Adria una delle principali cornici in cui andare per assistere a concerti e spettacoli. Oltre a Canto Libero, sul palco di Nottinarena saliranno: il duo più irresistibile della comicità italiana contemporanea, i Soliti Idioti (19 agosto), le Queen della musica italiana Paola&Chiara (20 agosto), l’icona del rock mondiale Robert Plant (26 agosto), uno dei gruppi più amati dell’alternative rock, i Franz Ferdinand (31 agosto) e infine la coppia più amata dell’indie italiano, i Coma Cose (2 settembre).

CANTO LIBERO – Omaggio a Battisti e Mogol

DOMENICA 27 AGOSTO 2023 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti:

Poltrona gold € 33,00 + dp

Poltrona numerata € 30,00 + dp

Gradinata non numerata € 25,00+ dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 19 maggio online su Ticketone.it e Ticketomaster.it e nei punti vendita autorizzati