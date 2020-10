Nova Gorica: per un piacevole soggiorno alla scoperta degli stupendi paesaggi della Valle del Vipava, del Collio Sloveno e del Carso

Un nuovo prodotto turistico stringe la collaborazione tra diverse realtà – tra cui anche il Gruppo Hit – del territorio più occidentale della Slovenia. Per arricchire la permanenza dei turisti nella cittadina di Nova Gorica con esperienze attive alla scoperta delle peculiarità della regione vengono proposte a titolo gratuito: visite guidate di diverse attrazioni turistiche e degustazioni dei vini nelle tre regioni viti-vinicole più vicine all’Italia: la Valle del Vipava, il Collio Sloveno e il Carso.

La società Hit e cinque principali organizzazioni turistiche della regione (l’Istituto per il turismo, cultura, gioventù e sport di Brda,l’Ente per il TurismoMiren-Kostanjevica, l’Agenzia di sviluppo regionale del Carso e Brkini, l’Istituto TRG Vipava e l’Istituto pubblico per il turismo di Nova Gorica e della Valle del Vipava), hanno realizzato un prodotto turistico che offre agli ospiti l’opportunità di vivere esperienze autentiche alla scoperta delle ricchezze della Valle del Vipava, del Collio Sloveno e del Carso. La campagna, che è stata lanciata quest’estate, ha suscitato tanto interesse in Slovenia. A partire dal mese di ottobre questa si estende anche sui mercati esteri, con lo slogan Make your moment. Brda. Vipava valley. Carst

Fino alla fine del 2020, a tutti i turisti che pernotteranno nelle strutture aderenti alla promozione fermandosi a Nova Gorica o nei dintorni per almeno due notti, saranno regalati dei voucher per le visite guidate gratuite di ben ventiquattro attrazioni turistiche più importanti della regione. Inoltre gli ospiti potranno fermarsi in una delle diciotto cantine vinicole partecipanti per una degustazione dei vini gratuita. Per una sosta all’insegna di dolcezza i pasticceri dell’Hotel Perla a Nova Gorica propongono presso il Caffè Dolce Vita una gustosissima torta-monoporzione di frutta stagionale per far scoprire ai turisti al meglio i sapori genuini locali.

Per l’occasione gli alberghi del Gruppo Hit (www.hit.si) a Nova Gorica (Sabotin e Lipa a 3*, Perla e Park a 4 *)propongono soluzioni per un piacevole e rilassante soggiorno a partire da 68 EUR/persona (due notti in camera doppia).

La campagna “Il Tuo Momento. Brda. Valle di Vipava. Carso.” sarà presentata al mercato Italiano in occasione del TTG Travel Experience in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020 (SLOVENIA, Pad. A1, Stand 104).

Per consultare le diverse soluzioni di soggiorno e accoglienza firmate Gruppo Hit seguire i link elencati:

Hotel Lipa, Šempeter pri Gorici

https://hotellipa.com/it/promo/news/tempo-per-te/



Hotel Sabotin, Solkan

https://hotelsabotin.com/it/promo/news/tempo-per-te-1/

Hotel Perla, Nova Gorica

https://perla-novagorica.com/it/perla-promozioni-e-pacchetti/pacchetti/tempo-per-te



Hotel Park, Nova Gorica