Omaggio a Ennio Morricone domenica 18 luglio 2021 all’Arena della Marca

“Omaggio a Ennio Morricone”, un viaggio emozionante fra le celebri musiche del compositore italiano più famoso al mondo. Domenica 18 luglio (inizio ore 21.30) a salire sul palco dell’Arena della Marca, nuova venue per concerti e spettacoli live che si appresta ad aprire i battenti negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba, per la “Veneto Oltre 2021”, saranno alcuni fra i più importanti esponenti della scena musicale italiana. A dirigere lo spettacolo ci sarà il M° Diego Basso, ospite speciale sarà il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli. L’evento vedrà poi la partecipazione dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e del Coro Lirico Opera House, che porteranno sul palco ben 60 elementi. I Maestri Basso e Griminelli sono fra i maggiori conoscitori ed estimatori della musica del grande compositore Ennio Morricone. Il primo ha diretto numerosi concerti dedicati alle opere del compositore romano, per il secondo Morricone ha scritto composizioni per flauto e orchestra, accompagnandolo personalmente al pianoforte.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone, online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 10.00 di venerdì 28 maggio. Tutte le info su www.arenadellamarca.it , www.azalea.it e www.newageclub.it . Tutti gli eventi della rassegna “Veneto Oltre 2021”, promossa da Zenit srl e New Age Club, saranno organizzati nel rispetto delle attuali disposizioni per il contenimento del Covid-19.

La rappresentazione delle più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il Maestro Ennio Morricone ha composto. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e semplici di Ennio Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni a volte liriche e a volte brillanti, ma sempre emozionanti. In “Omaggio a Ennio Morricone” il pubblico potrà emozionarsi ascoltando musiche di successo universale tratte da capolavori della storia del cinema come “Nuovo Cinema Paradiso”, “Malena”, “The Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta in America”, “Il buono, il brutto, il cattivo” “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e molti altri ancora. La caratura dei musicisti che saliranno sul palco dell’Arena della Marca, contribuirà ancora di più a rendere magica una serata da vivere sotto le stelle, accompagnati da canzoni e musiche che hanno fatto la storia del miglior cinema di sempre.

Il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” si aggiunge ai grandi eventi già in programma all’Arena della Marca: Subsonica (8 luglio), Antonello Venditti (10 luglio), Umberto Tozzi (16 luglio), Massimo Ranieri (20 luglio), Nek (30 luglio), Pucci (1 agosto). I biglietti per questi spettacoli sono in vendita sul circuito Ticketone, info, prezzi e punti vendita autorizzati su www.arenadellamarca.it, www.azalea.it e www.newageclub.it.