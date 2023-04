Paul Weller il 24 settembre sarà in concerto a Jesolo

Il cantante, chitarrista e compositore britannico Paul Weller torna in concerto in Italia. Dopo il tour annullato negli anni scorsi a causa della pandemia, i fan di “The Modfather” potranno riabbracciarlo a settembre 2023 in occasione dei 4 concerti in programma nel nostro paese. L’unico live nel Nordest sarà domenica 24 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo, che si conferma città sempre più centrale per i grandi eventi musicali nazionali e internazionali; gli altri tre appuntamenti saranno a Milano, Bologna e Roma. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 10.00 di venerdì 24 marzo. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Jesolo è entrata in una sorta di flusso musicale positivo che, grazie agli organizzatori di grandi eventi, ci permette di accogliere e ospitare alcuni dei maggiori artisti non solo di oggi ma anche della storia – dichiara l’assessore al turismo della Città di Jesolo, Alberto Maschio -. Paul Weller è un’icona della musica britannica e internazionale. È riuscito a lasciare un segno in un Paese dove la musica non è mai stata solamente musica ma qualcosa di molto più profondo. Il suo concerto arricchisce il palinsesto musicale della nostra città e contribuisce ad alimentare quel flusso positivo di cui Jesolo sta godendo“.

Paul Weller è considerato un’istituzione nazionale britannica, in ragione del fatto che la maggior parte dei suoi testi prende spunto dalla cultura inglese. La sua popolarità ha raggiunto il livello planetario, sia grazie alla sua attività in grandissime band come Jam e Style Council, sia grazie alla sua straordinaria esperienza da solista. Nel 2021 Paul Weller ha pubblicato Fat Pop (Volume 1) su etichetta Polydor/Universal Music. L’album ha preso forma nel periodo di stop forzato, durante il quale Weller ha sentito il bisogno di concentrarsi su nuova musica e ha registrato da solo con voce, piano e chitarra. Successivamente ha inviato le demo ai membri della sua band – il batterista Ben Gordelier, il chitarrista Steve Cradock e il bassista Andy Crofts – in modo che aggiungessero le loro parti. La band è stata poi convocata al Black Barn Studio nel Surrey, lo studio di registrazione personale di Weller, per finire il lavoro. L’ultima uscita discografica di Weller è Will Of The People, una collezione di B-sides e rarità che vede tra i collaboratori Richard Fearless, Young Fathers, Straightface e Stone Foundation.

Fra i prossimi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo quelli di Queen Extravaganza (21 marzo), Steve Vai (8 aprile), Eros Ramazzotti (28 aprile, evento sold out) e Sum 41 (10 giugno). Info e biglietti su www.azalea.it .