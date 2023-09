Percoto Canta la finale. Sabato 30 settembre a Udine

Sta per alzarsi il sipario sulla finalissima della 36a edizione di Percoto Canta, il festival diventato un punto di riferimento per cantati provenienti da tutto lo Stivale. I 12 finalisti, infatti, saliranno sabato 30 settembre alle 21 sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per contendersi il super premio di 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

«Una piccola Sanremo – commenta il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – dove le canzoni si mescolano allo spettacolo e dove a giudicare sarà una giuria d’eccezione, composta da grandi nomi della scena nazionale e internazionale, oltre che da una qualificata giuria di giornalisti oltre a quella popolare».

Le giurie

E partiamo proprio dalle giurie. La giuria di qualità sarà presieduta da Bungaro, uno dei cantautori più ricercati dell’attuale panorama musicale italiano ed internazionale. Al suo fianco Chiara Galiazzo, vincitrice della sesta edizione di X Factor e fresca del suo “Straordinario tour” con cui ha girato in lungo in largo l’Italia prima di approdare, come ultima tappa, proprio a Udine per Percoto Canta. Oltre a loro, anche Massimo Varini, session man tra i più richiesti e che ha suonato le sue chitarre con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gianni Morandi, Francesco Renga, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti e Laura Pasini, solo per citarne alcuni. Completano la giuria Sergio Cerruti, imprenditore e discografico italiano, presidente di Afi Italia (Associazione Fonografici Italiani) e Massimo Della Pelle, organizzatori di eventi quali il “concertone” del 1° maggio di Roma, tour manager per Almamegretta, Agricantus, Kunsertu, Klezroym o Ladri di Carrozzelle.

Oltre a questa, come anticipato, altre due giurie, dei giornalisti e popolare, che decideranno a chi andrà il rispettivo premio, quello della critica e quello del pubblico in sala. Nel primo caso, i giudici saranno, in ordine alfabetico, Andrea Doncovio (IMagazine), Andrea Flego (Radio Capodistria), Sara Marcon (UdineToday), Lillo Montalto Monella (Rai), Davide Nucera (Cafè Tv24), Sara Paluello (Messaggero Veneto), Marina Tuni (A proposito di Jazz), Maira Trevisan (Cafè Tv24) e Stefano Zucchini (ufficio stampa Percoto Canta).

I concorrenti

Dodici, si diceva, i cantanti che hanno superato le semifinali. Ecco chi salirà il 30 settembre sul palco del Nuovo di Udine: Andrea Brisotto (Fossalta di Piave-VE), Mauro Cesaretti (Ancona), Andree Di Foggia (Grimoli-AR), Luana Giuseppa Frazzitta (Pisa), Noemi Giuli (Strozzacapponi-PG), Hoshi (Ciriè-TO), Federica Pinto (Bertinoro-FC), Suzan (Trentola Ducenta-CE), Lorenza Rocchiccioli (Camporgiano-LU), Claudia Sacco (Cecina-LI), Shidora (Villesse-GO) e Luca Vidale (Lozza-VA). Ognuno di loro si esibirà con un brano inedito e una cover.

La serata e gli ospiti

Ricca di sorprese e musica, si diceva, la serata che sarà presentata da Luca Ferri e Giorgia Bortolossi, con la partecipazione di Erica Viezzi, che sarà trasmessa in diretta su Radio Gioconda, media partner insieme con Udinews. Grande attenzione quest’anno anche ai social, con la possibilità di commentare in diretta tutte le fasi della serata finale.

Non mancherà poi, come sempre, il momento dedicato alla solidarietà, visto che Percoto Canta è da sempre vicina con le proprie donazioni all’Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Spazio, ovviamente, alla grande musica con i brani eseguiti dai cantanti che compongono la giuria di qualità, accompagnati come per tutti i concorrenti, rigorosamente dal vivo, dalla Percoto Canta Band.

Il premio internazionale

A margine del contest canoro, infine, si affianca anche il Premio Internazionale Percoto Canta, assegnato a cittadini italiani residenti all’estero. Il premio 2023 va a Serena Basandella, musicista friulana che dal 2014 ricopre il ruolo di prima tromba presso l’Orchestra Sinfonica della Svizzera italiana a Lugano.

Le prevendite sono aperte e i biglietti sono acquistabili online sui siti www.percotocanta.it e https://online.euroticket.it/percoto2023. Inoltre potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, anche sabato 30 settembre prima dell’inizio dello spettacolo.