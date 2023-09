Pinguini Tattici Nucleari 3-4 aprile 2024 a Jesolo

Finita la prima parte del tour estivo, che si è conclusa sabato scorso, 9 settembre, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) con una grande festa insieme a 80.000 persone, e a fronte di una grande richiesta, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano le nuove date che porteranno nei palazzetti “Fake News”, disco uscito lo scorso dicembre e già certificato triplo Platino. Il “Non perdiamoci mica di vista / Fake News Indoor Tour – Palasport 2024” vedrà la band sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del 2024. La band sarà protagonista di due esclusivi concerti unici nel Nordest in programma i prossimi 3 e 4 aprile 2024 al Palazzo del Turismo di Jesolo. I biglietti per i due live, organizzati da Zenit srl e Magellano Concerti, in collaborazione il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sui circuiti Ticketone.it e Ticketmaster. Tutte le info su www.azalea.it.

Continua così, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest’estate ha portato iPinguini Tattici Nucleari a incontrare fan di ogni età, da nord a sud, fino alle isole. Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla band, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo decidono di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare. Oltre un miliardo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album “Fake News” (tre volte Disco di Platino) e di “Rubami la notte”, nuovo singolo uscito a maggio, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato doppio Disco di Platino, e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.



È Riccardo Zanotti, classe 1994, il volto, la voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, accompagnato in questa avventura dagli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra). Dopo alcuni dischi autoprodotti, “Il re è nudo” del 2014, seguito nel 2015 da “Diamo un calcio all’Aldilà” e da “Gioventù Brucata” nel 2017, dallo Sziget Festival di Budapeste da svariati chilometri stretti su un Ducato in affitto, il 2019 è l’anno della svolta: il 5 aprile esce per Sony Music il quarto album, “Fuori dall’hype” (quattro volte Platino) che supera, solo nel 2019, i 70 milioni di streaming complessivi. Il primo tour primaverile nei club parte all’insegna dei sold out, e l’estate non è da meno: la band raggiunge oltre sessantamila presenze totali. Nel 2020 la band ottiene il terzo postoalla 70sima edizione del Festival di Sanremo con “RINGO STARR” (certificato triplo Platino), interamente scritto e composto da Zanotti. A dicembre dello stesso anno esce l’EP “AHIA!”(certificato quadruplo Platino), che contiene i singoli “Pastello Bianco” (sei volte Platino), “Scrivile scemo” (quadruplo Platino) e “Scooby Doo” (triplo Platino). Il 2022 inizia con la loro partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo e prosegue con l’en plein di sold out per il “Dove Eravamo Rimasti Tour”, che ha visto 300mila presenze, accompagnato dal singolo “Giovani Wannabe”, certificato quintuplo Platino e in vetta a tutte le classifiche per oltre 15 settimane e seguito da “Ricordi” (quadruplo Platino).È dunque una prestigiosa collezione di Dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre cento settimane, quella che accompagna il successo della band, con più di un miliardo di streaming e un’estate 2022 da trecentomila presenze. Lo Stadio Meazza di San Siro raggiunge il tutto esaurito in meno di 12 ore dall’apertura delle prevendite, l’Olimpico di Roma registra il sold out in tre giorni. I Pinguini Tattici Nucleari vincono gliMTV European Music Awards 2022 come Best Italian Act. Esce il 2 dicembre dello stesso anno “Fake News”, il nuovo album (Platino in 4 settimane, ad oggi triplo Platino), seguito nel 2023 dai singoli “Coca zero” (Platino), che ha conquistato il primo posto della classifica radio, e “RUBAMI LA NOTTE”, nuovo singolo uscito a maggio e già certificato doppio Disco di Platino. Nell’estate 2023 sono protagonisti di un tour di undici date negli stadi, anticipato da tre appuntamenti internazionali a Lake Placid (New York) per le Universiadi a gennaio, una data al The London Palladium (Londra) il 10 aprile e una in Islanda a maggio all’Harpa di Reykjavik (IS).