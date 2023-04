la musica dei Pink Floy sabato 29 aprile a Pordenone

«Per me “The Dark Side of the Moon” ha un valore affettivo particolare, non posso dire che lo preferisca ad altri album, ma semplicemente è l’album che mio papà ascoltava quando sono nato e ogni volta che lo ascolto mi ricorda quei momenti e lui. Sono cresciuto con quelle note eteree in apertura di “Breathe in the air”, anticipato da quel lungo battito cardiaco in apertura della suite… dalla nascita della vita in poi, insomma ha un sapore di famiglia per me. E poi, qualche anno più tardi, grazie a lui ho cominciato a suonare la chitarra. Il potere di ipnotizzarti e di tenerti incollato alla sedia fino all’ultima nota suonata… fino all’eclissi finale. Semplicemente un capolavoro perfetto». Leonardo De Muzio, chitarra e voce Big One

Nella storia della musica ci sono i grandi album e poi c’è “The dark side of the moon” che è molto più di un disco: un’opera d’arte che contiene dentro tutte le arti. Questo disco dei Pink Floyd uscì nel 1973 e nel 2023 compie 50 anni.

I Big One, una delle maggiori realtà musicali europee nel far rivivere la musica dei Pink Floyd, hanno preparato uno spettacolare show per celebrare questo anniversario nel quale verrà anche suonato interamente l’album: appuntamento sabato 29 aprile all’Auditorium Concordia di Pordenone.

La band nasce a Verona nel 2005 raggiungendo presto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Il loro show, è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio, dove a fine aprile del 2016 hanno registrato, per una serata nazionale organizzata dal più importante fan club dei Pink Floyd, un tutto esaurito presso la Musichalfromhallen in Tielt (Belgio).

Sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole, “la migliore Tribute Band Europea per l’esecuzione della musica dei Pink Floyd”, in particolare per le versioni live dei più celebri concerti della band inglese, i Big One infatti hanno come obiettivo la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage.

Ma non ci si limita al sound, il progetto infatti si avvale di una struttura tecnica (audio, luci e video) di primo livello, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l’immaginario dei Pink Floyd.

Alle spalle hanno molti tour nei maggiori teatri italiani ed hanno realizzato anche CD e DVD live distribuiti in Italia e all’estero come il “Live at Valle dei Templi” in Agrigento nel 2006, oppure il DVD “The Wall Anniversary” registrato nel 2009 al Teatro Romano di Verona.

Il brano “Comfortably Numb” estratto dal DVD registrato in Sicilia ha superato le 500.000 visualizzazioni su YouTube.

Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni del gruppo inglese quali “The Dark Side of the Moon”, “Animals”, “Wish You Were Here”, fino alle produzioni più recenti come “The Endless River”.

I Big One possono vantare al loro attivo esibizioni nei più prestigiosi teatri italiani, dal Gran Teatro Geox di Padova, Teatro Politeama a Genova, Arena di Cremona, PalaCreberg di Bergamo, ObiHall a Firenze, Teatro Romano di Verona, al Palaghiaccio di Aosta, Teatro Celebrazioni di Bologna, Teatro Colosseo di Torino ecc., tra cui anche il prestigioso Blue Note di Milano, vero tempio della musica internazionale nel quale dal 2007 sono ospiti fissi due volte l’anno.

INFO BIGLIETTI

Posto unico numerato: 30,00 € + dp



