Pooh a Villa Manin domenica 24 settembre 2023

I Pooh, gruppo simbolo della storia della musica italiana, capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi nel mondo, record assoluto per una band nazionale, annunciano oggi nuove date del tour “Pooh – Amici x sempre”. A meno di un mese dai due imperdibili imperdibili eventi negli stadi San Siro a Milano (sold out) e Olimpico di Roma, si arricchisce quindi di ulteriori appuntamenti il nuovo progetto live della band che ha fatto sognare intere generazioni. Il viaggio dei Pooh vedrà anche un unico imperdibile appuntamento in Friuli Venezia Giulia, in programma domenica 24 settembre a Villa Manin di Codroipo (inizio ore 21.00). RTL 102.5 è la radio partner del tour.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl eEnte Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita a partire dalle 12.30 di giovedì 15 giugno. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Questo indimenticabile concerto nel suggestivo scenario di Villa Manin, uno dei luoghi storici più prestigiosi della nostra regione, sarà un evento unico per tutti gli appassionati della band e per coloro che desiderano immergersi nella memorabile atmosfera delle canzoni dei Pooh. Sarà un’opportunità per rivivere i successi intramontabili che hanno segnato la storia della musica italiana.” Ha commentato il Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport avv. Mario Anzil.

Sul palco dei prossimi concerti, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni di straordinaria musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui “Amicixsempre”, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Il video del brano, nato da un’idea dei Pooh, con la regia di Red Canzian e il montaggio curato da Salvatore Cafiero, è visibile qui: https://youtu.be/0qxoDLWOd1k.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora. La band ha firmato hit senza tempo come “Uomini soli” – con cui hanno trionfato al Festival di Sanremo del 1990 – , “Dammi solo un minuto”, “Chi fermerà la musica”, “Piccola Katy”, tra le altre, canzoni diventate la colonna sonora della vita di diverse generazioni di fan.