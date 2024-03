Pordenone: 9 marzo dedicato ai Joy Division e New Order

Sabato 9 marzo serata dedicata alla musica dei Joy Division e New Order, con il concerto dei Permanent e il Dj set di Diana Distress

Il 9 marzo, riecheggeranno nell’ex sala cinematografica le note dei brani dei Joy Division e New Order, Due gruppi fondamentali, capaci di ridisegnare gli orizzonti espressivi ed essere, a tutt’oggi, fonte di ispirazione.

A 45 anni dall’uscita del capolavoro Unknown Pleasures, che ha segnato l’inizio di una viaggio ancora in corso, verranno ripercorse le tappe e le tracce fondamentali della storia di questi due progetti seminali grazie al live act dei Permanent e al dj set di Dianda Distress.

Quanto seminato dai JOY DIVISION e dai NEW ORDER continua a crescere, anno dopo anno, generazione dopo generazione. Due gruppi fondamentali, capaci di ridisegnare gli orizzonti espressivi ed essere, a tutt’oggi, fonte di ispirazione per Artisti (Depeche Mode, Editors, White Lies, Smashing Pumpkins, The Cure, NIN, Talk To Her, The Chemical Brothers & many many more) e pubblico, senza confine di generi o età.

Dalle liriche alle tessiture sonore, dal timbro vocale alle architetture elettroniche, i J.D. e i N.O. Sono stati e sono tutt’ora fra i punti cardinali della Musica contemporanea a livello globale.

A 45 anni dall’uscita del capolavoro UNKNOWN PLEASURES, che ha segnato l’inizio di una viaggio ancora in corso, ripercorreremo, in un unico evento, le tappe e le tracce fondamentali della storia di questi due progetti seminali grazie al live act dei PERMANENT, gruppo padovano da anni sulla scena nominato da Mr. PETER HOOK “Official tribute band for Italy”, e al dj set di Dianda Distress, un vero unicum fra i selectors in Regione, che ci guiderà fra sonorità new wave_dark_post punk_ebm nate ed ispirate dai JOY DIVISION e i NEW ORDER.