Toni Capuozzo a San Giovanni al Natisone. Mercoledì 13 marzo

Mercoledì 13 marzo alle ore 20:30 in Auditorium “M.F. Zorzutti”, a San Giovanni al Natisone, ospite della rassegna “Incontri d’Autore 2024” sarà Toni Capuozzo con il suo ultimo libro “Nessuno più canta per strada”.

“”No, non sono uno che disprezzi il presente, o vagheggi un passato più felice di quanto apparisse allora, in corso d’opera. Non mi ostino a fermare il tempo. Solo mi chiedo il perché del silenzio di quei canti randagi. Non è stata la radio a farli zittire, c’era anche allora, e usciva dalle case come un profumo di cucina. Non è stata la prepotenza dei canti collettivi, in una gita in pullman, in un corteo politico. Sono cori attutiti anche quelli, adesso. Non sono state le cuffiette dello smartphone e neppure il Karaoke. Le piccole città e le città grandi, e tutta l’Italia, a un certo punto ha semplicemente smesso di cantare, imbambolata. Ho provato a raccontare questo nostro paese.””

Modera l’incontro la giornalista e critica letteraria Martina Delpiccolo.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.