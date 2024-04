Pordenonelegge cerca “Angeli”

Scatterà lunedì 6 maggio “l’operazione Angelo” 2024: e anche quest’anno, come nel 2023, sarà un vero click day, perché solo i primi 100 iscritti su pordenonelegge.it avranno accesso alla fase di selezione, primo passo per diventare Angelo di pordenonelegge e vestire l’inconfondibile e amatissima maglia gialla con le ali bianche, simbolo di fresca efficienza e sorridente prontezza nelle fasi anche più calde e concitate della Festa del Libro con gli Autori.

I giovani volontari e volontarie di pordenonelegge – ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni, compiuti e non superati – sono un vero pilastro nelle giornate del festival e affiancano la macchina organizzativa di Fondazione Pordenonelegge.it, per curare gli aspetti operativi e garantire serenità e sicurezza al pubblico e agli autori, vegliando sull’ottimale svolgimento di centinaia di incontri. Una schiera gialla e nera di 200 elementi alati, fra veterani ormai rodati dall’esperienza di tante edizioni del festival, e i più giovani che si apprestano a spiccare i loro primi voli. La nuova richiesta di candidatura, che si aprirà lunedì 6 maggio, è rivolta proprio a loro, in vista dell’edizione del primo “quarto di secolo” di pordenonelegge, la numero 25 in programma dal 18 al 22 settembre 2024.

Il consiglio di Fondazione Pordenonelegge.it è di perfezionare prima possibile – sin d’ora – la propria registrazione sul sito di pordenonelegge, cliccando alla voce mypnlegge: in questo modo si potrà accedere all’area riservata in cui sarà visibile il form di iscrizione compilabile solo a partire da lunedì 6 maggio alle 15.00. A questo punto sarà possibile procedere alla compilazione del form, che prevede l’inserimento di allegati quali il curriculum vitae, una foto recente del peso massimo di 2MB e gli attestati del corso di formazione generale (4 ore) e del corso di formazione specifica (4 ore) in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.37 comma 1 del D.Lgs n.81/2008. Il consiglio è quindi di preparare il materiale da allegare, per essere veloci nella compilazione del form appena sarà compilabile, dalle ore 15.00 del 6 maggio. I primi 100 candidati con la conferma avranno anche la data e l’ora del colloquio di selezione che si svolgerà nelle settimane seguenticon i responsabili organizzativi, coadiuvati da un gruppo di capi angelo. Dal 101° in poi ci sarà una lista d’attesa, che permetterà di accedere ai colloqui di selezione in caso di defezione dei candidati con numero precedente.

Diventare “Angeli” di pordenonelegge, partecipando attivamente alla realizzazione del festival, permette di imparare a lavorare in team, spesso assumendo ruoli di coordinamento, relazionandosi con ospiti e partecipanti, attuando comportamenti professionali nelle situazioni di emergenza. Un’esperienza che “fa curriculum”, quella di Angelo di pordenonelegge, ed è elemento gradito e apprezzato dalle aziende nell’avvio di un rapporto di lavoro. Superata la selezione, i “nuovi Angeli” per il primo anno presteranno la loro opera come volontari, e andranno ad unirsi agli altri Angeli rodati nelle precedenti edizioni. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Fondazione Pordenonelegge.it tel. 0434.1573100.