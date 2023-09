Programma Friuli Doc domenica 10 settembre. Gran finale con il concerto di Leo Gassmann 

Con la giornata di sabato si è entrati davvero nel vivo del fine settimana targato Friuli DOC. Tantissime persone sono accorse a Udine per partecipare alle numerose attività, ai convegni, alle degustazioni e agli altri appuntamenti in calendario, molti dei quali hanno esaurito i posti disponibili diversi giorni prima dell’inaugurazione di giovedì.

Grande successo per lo stand organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia in Piazza Venerio che ha offerto e offrirà anche domani la possibilità di provare piatti tipici del Friuli Venezia Giulia e non solo, senza glutine, in totale sicurezza. L’Assessora alle Pari opportunità Arianna Facchini è celiaca e ha commentato: “Abbiamo voluto rendere Friuli Doc una manifestazione inclusiva anche per chi ha difficoltà nell’alimentazione fuori casa come i celiaci e gli intolleranti al glutine, che hanno potuto così vivere finalmente appieno una delle feste più caratteristiche e partecipate della regione. Per questo ringraziamo AIC e i suoi numerosissimi volontari non solo per aver arricchito l’offerta enogastronomica allargando il pubblico, ma anche per il lavoro di sensibilizzazione e informazione che svolgono con gli incontri durante la manifestazione”.

Per quanto riguarda l’organizzazione dal punto di vista della logistica e della sicurezza il bilancio è positivo e non sono state riscontrate criticità. Nonostante la grande quantità di persone presenti nel centro storico, a metà della terza giornata sono 17 le persone a cui è stato offerto soccorso da parte del presidio della Croce Rossa Italiana, un numero di interventi nella norma. Tra le persone soccorse, 2 si sono dovute sottoporre a ulteriori accertamenti in ospedale. La causa principale dei soccorsi sono i malori dovuti al caldo.

La raccolta dei rifiuti è stata efficiente e non ha avuto problemi di natura logistica. Le persone impegnate da NET nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia degli ambienti nel corso delle prime quarantotto ore sono circa un centinaio.



Ma l’ultima giornata di una delle manifestazioni più iconiche in Regione non può che essere la più coinvolgente! Così sarà domenica 10 settembre, l’ultima e conclusiva data della 29esima edizione di Friuli DOC. Si concentreranno spettacoli di richiamo, opportunità di intrattenimento, numerose attività capaci di soddisfare un ampio pubblico. I laboratori artigianali in via Mercatovecchio, i convegni in corte Morpurgo, gli eventi nella Loggia del Lionello, l’aperitivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” inPiazza Primo Maggio e sei street band renderanno Udine una città vivace e irresistibile. Non mancheranno degustazioni e laboratori artigianali, in gran parte però già al completo con il numero delle prenotazioni. Fino al gran finale in Piazza Libertà alle 21.00 con il concerto full band di Leo Gassmann.

Friuli DOC si conferma una grande manifestazione che unisce le persone, la città ai territori vicini e quelli di oltre Regione. Una festa che si ricorderà fino alla prossima edizione, quella del trentennale, resa possibile dal sostegno di tutti i soggetti che hanno collaborato con il Comune di Udine.

DEGUSTAZIONI E ARTIGIAN-LAB

Il caffè è il rito del mattino per eccellenza, così la domenica partirà alle 9.30 in Via Mercatovecchio proprio con uno speciale Artigian-Lab: Degustazione di caffè e dolci artigianali. Evento (sold out) curato da Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo.

Prima degustazione della giornata alle ore 10.30 nella Loggia del Lionello avrà come protagonista il Formaggio Montasio DOP: un sapore senza tempo. A cura del Consorzio del Formaggio Montasio. Evento sold-out.

Poi alle 11.30 sarà la volta degli assaggi guidati in Corte Morpurgo delle Birre friulane da birrificio agricolo a curadi Coldiretti e con la collaborazione di Donne Impresa Fvg.

Alle 12:00 nella Loggia del Lionello ci sarà l’attesa esperienza sensoriale con il Prosciutto di San Daniele, degustazione a cura del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. I posti sono esauriti.

Sempre dalle 12:00 Piazza Primo Maggio al via ospiterà la quarta giornata con l’Aperitivo “Io Sono Friuli Venezia Giulia” con i vini del territorio, le birre artigianali, i liquori del FVG e qualche assaggio enogastronomico. Appuntamento nello stand PromoTurismo FVG.

Con vini liquorosi e liquori come ingredienti si creano cocktail unici e deliziosi con un perfetto equilibrio di sapori. Lo spiegheranno gli Assaggi guidati di drink e cocktails da vini liquorosi e liquori “made in FVG” alle 20.30 in Corte Morpurgo, in via Savorgnana.

EVENTI, CONCERTI E SPETTACOLI

In Corte Morpurgo, Via Savorgnana, alle 9:30 I rituali del benessere di Campagna Amica, appuntamento a cura di Coldiretti.

Alle 17:00 in Loggia del Lionellol’atteso ritorno del Premio Eccellenze FVG! Un attestato di eccellenza sarà assegnato dal Comune di Udine a tre persone che si sono distinte per le straordinarie capacità contribuendo a diffondere il nome della regione Friuli-Venezia Giulia in settori diversi: Altin Nano per l’imprenditoria, Ilaria Tuti, per la cultura e Stefano Novello per l’enogastronomia.

Un mix di comicità e puro Cabaret con il duo “I Papu” alle 18.00 in Piazza Primo Maggio. Evento a cura di PromoTurismo FVG.

Alle 19.00 in Piazza Libertà Live set, con musica funky/pop – by Cilio. Cilio, l’artista italiano conosciuto per il suo sound distintivo che mescola in modo originale elementi di funky e pop, e che è stato capace di attirare l’attenzione del pubblico e della critica musicale.

Gran finale inPiazza Libertà alle 21:00 con Leo Gassman, giovane cantautore italiano, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, concorrente di XFactor e vincitore al Festival di Sanremo Nuove Proposte 2020.Il suo attesissimo concerto live concluderà la 29esima edizione di Friuli DOC.

LABORATORI PER BAMBINI E ARTIGIAN-LAB

Dipingere ha molti benefici, soprattutto per i bambini che trovano nell’arte un modo di esprimere sé stessi in modi leggeri e divertenti. Divertente sarà il Laboratorio di pittura per bambini dagli 8 ai 12 anni, ARTIGIAN-LAB in Via Mercatovecchio che inizierà alle 10:30. L’evento, già sold-out, è curato da Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Anche il Laboratorio di mosaico per bambini dagli 8 ai 12 anni, ARTIGIAN-LAB alle 15.00 in Via Mercatovecchio ha esaurito i posti disponibili. È stato realizzato a cura di Confartigianato Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo.

LABORATORI PER ADULTI E ARTIGIAN-LAB

Appuntamento con il Laboratorio di decorazione alle 17.30 – Via Mercatovecchio

ARTIGIAN-LAB. Il laboratorio, sold-out, è stato realizzato a cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo.

CONVEGNI E CONVEGNI-DEGUSTAZIONE

I convegni sono fondamentali per mantenere un collegamento nella comunicazione tra esperti e appassionati dei vari temi che hanno riempito il calendario di Friuli DOC. Se si uniscono a degustazioni di specialità tipiche sono occasioni imperdibili. A Friuli DOC, anche nella giornata di domenica, ce ne sono diversi.

Si parte il pomeriggio, alle 15.00 in Corte Morpurgo, con il convegno-degustazione La Biodiversità contadina: racconti di vitigni autoctoni a cura di Coldiretti che replicherà anche alle 17:00. I vitigni autoctoni sono quelli che si adattano ai territori locali e preservano la cultura enologica; i vini locali sono autentici e distintivi.

In Loggia del Lionello alle 15.30 si parla di celiachia a 360 gradi. L’attenzione ai cibi senza glutine porta una maggiore attenzione all’alimentazione promuovendo uno stile di vita salutare. Il convegno “Una vita senza glutine: lavoro, studio, sport, vacanze e tempo libero” è a cura dei professionisti e soci di AIC FVG, grande novità della ventinovesima edizione.