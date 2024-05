Questa estate concerti ed eventi al Castello di Udine

Si arricchisce di un nuovo concerto l’estate del Castello di Udine con l’ufficializzazione dell’arrivo del trio punk La Sad, che si esibirà sul colle cittadino il prossimo sabato 3 agosto (inizio alle 21.30). Con un’attitudine punk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione e dell’importanza di imparare dagli errori e di rialzarsi, con uno sguardo di speranza verso il futuro. Reduci dalla bella partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Autodistruttivo”, la band porterà quindi in città l’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro tour estivo dal titolo “Summersad Tour 2024”. I biglietti per questo nuovo appuntamento sono in vendita sul circuito Ticketone.

E con l’annuncio di oggi prende forma definitiva anche il calendario degli appuntamenti targati Azalea.it, un ciclo di sei grandi eventi destinati a un pubblico eterogeneo, comprendendo diversi generi, dal cantautorato al rap, dalla musica celtica al punk, fino al power metal. Stella del programma è certamente il principe della musica italiana, Francesco De Gregori, al suo grande ritorno a Udine venerdì 19 luglio (ore 21.30), per il concerto che lo vedrà presentare tutti i suoi grandi successi assieme alla band. Evento dedicato al pubblico giovane, ma non solo, sarà poi quello del 29 luglio (ore 21.30) con protagonista uno dei personaggi del momento, Rose Villain. Rapper, autrice e regista, porterà a Udine il suo “Radio Sakura Summer Tour”, progetto live che segue il successo dell’omonimo album “Radio Sakura”. Anche la bella stagione 2024 vedrà in Castello alcune validissime proposte internazionali. Per gli appassionati della chitarra e delle sonorità heavy metal la data da segnare sul calendario è il 25 giugno (ore 21.30), quando sul palco del Castello salirà il guitar hero svedese Yngwie Malmsteen. Considerato fra i dieci migliori chitarristi di sempre, con il suo talento ha letteralmente rivoluzionato questo genere diventando fonte di ispirazione per diverse generazioni. Icona della musica celtica mondiale è l’elegantissima Loreena McKennitt, artista canadese universalmente riconosciuta, al suo ritorno in Italia con la tournée che celebra i trent’anni dall’uscita del suo fortunato album “The Mask and Mirror”. Loreena McKennitt, artista capace di vendere oltre 14 milioni di dischi in carriera, sarà dunque live a Udine il prossimo 24 luglio (ore 21.30). Non solo musica nell’estate udinese ma anche momenti approfondimento. Domenica 21 luglio a salire sul colle sarà la psicologa forense, criminologa investigativa e celebre volto televisivo Roberta Bruzzone. In una particolare conferenza spettacolo, dal titolo “Favole da incubo”, la Dott.ssa Bruzzone si addentrerà in un tema più che mai attuale, quello della manipolazione affettiva mortale e della violenza sulle donne.

YNGWIE MALMSTEEN – 25 giugno, ore 21.30

FRANCESCO DE GREGORI – 19 luglio, ore 21.30

ROBERTA BRUZZONE – 21 luglio, ore 21.00

LOREENA MCKENNITT – 24 luglio, ore 21.30

ROSE VILLAIN – 29 luglio, ore 21.30

LA SAD – 3 agosto, ore 21.30

YNGWIE MALMSTEEN

“Performs his Greatest Hits”

Yngwie Malmsteen è il chitarrista che ha rivoluzionato per sempre l’heavy metal dei primi anni ‘80 attraverso la sua capacità di combinare una tecnica sopraffina e l’amore per alcuni mostri sacri della chitarra elettrica come Jimi Hendrix e Ritchie Blackmore e compositori classici come Bach, Beethoven e Paganini. L’album di debutto di Malmsteen, “Rising Force” (1984), è stato il vero e proprio apripista del fenomeno chitarristico noto come “shredding”. Malmsteen nasce a Stoccolma nel 1963 e a soli 7 anni si invaghisce di Jimi Hendrix e diventa letteralmente ossessionato dalla chitarra. Nel 1981 viene invitato negli Stati Uniti da Mike Varney, presidente della Shrapnel Records. Dopo una breve parentesi con gli Steeler, Malmsteen decide di fondare gli Alcatrazz e poi i Rising Force con cui pubblica il suo primo album nel 1984. In seguito ad un incidente, Malmsteen trascorre un periodo particolare attraversando la morte della madre, il tradimento del suo manager e la perdita dell’uso della mano. Tutto ciò ha contribuito al riscatto del chitarrista svedese che registra “Odyssey” (1988), album entrato nella Top 40 di Billboard. La carriera di Malmsteen ha visto poi la pubblicazione di album come “Unleash the Fury” (2005), “Perpetual Flame” (2008), “Relentess” (2010), “Spellbound” (2012), “World On Fire” (2016) e “Parabellum” (2021). Nel 2019, l’ex frontman dei Rising Force ha pubblicato il suo primo LP blues, “Blue Lightning” con alcune versioni di classici blues-rock come “Purple Haze”, “While My Guitar Gently Weeps” e “Smoke on the Water”.

FRANCESCO DE GREGORI

“De Gregori Dal vivo”

A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, l’estate 2024 vedrà il grande ritorno sul palco di Francesco De Gregori, cantautore, musicista, artista fra i più amati di sempre, pronto a incantare il suo pubblico con oltre 20 date accompagnato dalla sua band, per portare la sua musica in tutta la penisola. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. L’ultimo tour di Francesco De Gregori con la sua band è stato nella primavera del 2022 nei club. Da giugno 2022 a dicembre 2023 si è esibito condividendo il palco con Antonello Venditti, ottenendo successo dopo successo sui palchi di tutta la penisola. Dall’unione artistica dei due cantautori è nato l’album live “Il concerto”.

ROBERTA BRUZZONE

“Favole da incubo”

Roberta Bruzzone, celebre psicologa forense, criminologa investigativa e volto televisivo, porterà nei prossimi mesi nei teatri e nelle venue estive il suo spettacolo – conferenza che analizza un tema più che mai attuale, quello della manipolazione affettiva mortale e della violenza sulle donne. “Favole da incubo” intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, che ci spingono ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per fermare l’escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per tutte alla violenza sulle donne.

LOREENA MCKENNITT

“The Mask and Mirror – 30th Anniversary Tour”

Pubblicato nel 1994, “The Mask and Mirror” è stato definito “senza tempo e trascendente” e lodato per la sua contaminazione interculturale di influenze celtiche, spagnole e marocchine, ed è senza dubbio uno dei lavori più amati della McKennitt. Il mix di musica celtica eclettica, pop, folk e world music di Loreena McKennitt ha conquistato la critica e il pubblico di tutto il mondo. L’artista è stata capace di vendere oltre 14 milioni di album in carriera, che gli sono valsi dischi d’oro, platino e multi-platino in ben 15 paesi in 4 continenti. Ms. McKennitt è stata nominata due volte ai Grammy Awards e ha vinto due Juno Award e il premio alla carriera della Billboard International. Si è esibita nelle location più ambite, dalla Carnegie Hall di New York City, al famoso Palazzo Ahambra di Granada in Spagna, fino alle performance per la Regina Elisabetta II e diversi capi di stato. Non solo musica per Loreena McKennitt, che è anche portavoce di numerose iniziative filantropiche, tra le quali “The Cook-Rees Memorial Fund for Water Search and Safety”, “Falstaff Family Centre”, “Honorary Colonel of the Royal Canadian Air Force”. Nel 2004 è stata nominata Membro dell’Ordine di Canada e nel 2013 Cavaliere dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere della Repubblica Francese.

ROSE VILLAIN

“Radio Sakura Summer Tour”

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato platino da FIMI/GfK Italia), un album inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. Venerdì 6 ottobre è tornata con la sua nuova hit disco d’oro “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams. È stata inoltre tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, insieme a Fabri Fibra e Geolier, alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Rose Villain è stata in gara alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Click Boom!” (certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia), contenuto nel suo nuovo album “Radio Sakura”, uscito lo scorso 8 marzo.

LA SAD

“Summersad Tour 2024”

La Sad, il trio formato da Theø, Plant e Fiks, dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”, sarà in concerto sui palchi dell’estate con il “Summersad Tour 2024”. La Sad nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, “Summersad“, i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni. L’estate 2023 ha visto il trio impegnato in numerosi live in giro per l’Italia con il “Summersad Tour”, la prima edizione del Summersad Fest – e la presenza di artisti internazionali di rilievo nella scena tra cui, tra gli altri, ModSun, Lil Lotus, Zand e Beauty School Dropout – la partecipazione al Love Mi e l’esibizione insieme agli Articolo 31. Il gruppo ha partecipato alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”.