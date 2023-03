SAN VITO JAZZ 2023 concerto di Antonello Salis e Simone Zanchini

Lucinico, 24/10/2020 – Circolo Controtempo – Jazz&Wine of Peace 2020 – Villa Attems Cernozza – SIMONE ZANCHINI & ANTONELLO SALIS Duo (Italy) Simone Zanchini: accordion Antonello Salis: accordion, piano – Foto Luca d’Agostino / Phocus Agency © 2020

San Vito al Tagliamento – Dopo il debutto da tutto esaurito ‘in trasferta’ – il progetto Fawda sabato scorso al Circolo ARCI CRAL di Ligugnana – entra nel vivo l’edizione numero 17 di San Vito Jazz, rassegna promossa da Circuito ERT e Comune e diretta da Flavio Massarutto. Sabato 11 marzo alle ore 20.45 all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento arriveranno Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica) e Simone Zanchini (fisarmonica) per un concerto in cui il virtuosismo strumentale si fonde con l’amore per la creazione istantanea, il gioco e il divertimento.



Antonello Salis inizia a suonare la fisarmonica a sette anni, in seguito si avvicina al pianoforte studiando da autodidatta. Negli anni Settanta milita in diversi gruppi rock suonando l’organo Hammond. Dal 1978 è protagonista in piano solo e fisarmonica in Italia ed all’estero, ospite dei maggiori festival jazz.

Simone Zanchini è tra i più interessanti e innovativi fisarmonicisti del panorama internazionale. La sua ricerca si muove tra i confini della musica contemporanea, acustica ed elettronica, sperimentazione sonora, senza però dimenticare la tradizione. A San Vito Jazz è già stato protagonista nell’edizione 2020 con il progetto dedicato a Secondo Casadei.

Il concerto del duo Salis-Zanchini promette di essere un’esplosione di suoni e di ritmi conditi da un salutare pizzico di follia.

San Vito Jazz proseguirà sabato 18 marzo con Rosa Brunello, contrabbassista veneta, tra i più interessanti talenti della scena jazzistica nazionale, e il suo progetto Sounds like Freedom. L’ultimo appuntamento in cartellone, sabato 25 marzo, avrà per protagonista Ben LaMar Gay con il suo quartetto, un’originale miscela di blues, gospel, funk, soul, elettronica e tecno-tribalismo.

La campagna abbonamenti continuerà fino a sabato 11 marzo (prezzo unico 35 euro per tre concerti) all’Ufficio IAT di San Vito al Tagliamento, dove da domani – mercoledì 8 marzo – è possibile acquistare i biglietti per i singoli concerti nei seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30; venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalla 15.30 alle 18.30. Sempre da domani saranno in vendita i biglietti per i concerti anche online sul circuito Vivaticket.

San Vito Jazz è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di San Vito al Tagliamento con la collaborazione di Fondazione Luigi Bon e Rai Radio3, e il sostegno di ATAP. La direzione artistica è firmata da Flavio Massarutto.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio IAT negli orari di apertura allo 0434 843030 o all’indirizzo [email protected], oppure l’Ufficio beni e attività culturali del Comune allo 0434.843050 o la biglietteria ERT allo 0432 224246. Prevendita online su ertfvg.vivaticket.it.