Sangiovanni a Pordenone. Giovedì 7 luglio 2022

SANGIOVANNI – La star del pop italiano, idolo del pubblico giovane, sarà in concerto al Pordenone Live 2022

Dopo Fabri Fribra, Mahmood e Gemitaiz la rassegna Pordenone Live 2022 cala il poker annunciando un altro grande nome del suo calendario. Giovedì 7 luglio (inizio ore 21.30), a salire sul palco del Parco San Valentino sarà il rapper e cantante Sangiovanni, artista impostosi alla scuola di Amici e diventato vero e proprio idolo pop della musica italiana. Sangiovanni porterà a Pordenone l’unico live in Friuli Venezia Giulia del suo “Cadere Volare Live Tour” e sarà l’occasione per ascoltare live tutti i brani inediti contenuti nell’omonimo progetto discografico “Cadere Volare” in uscita il prossimo 8 aprile.

“Il calendario della rassegna prende sempre più forma con l’odierno importante annuncio – hanno commentato il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore a cultura e grandi eventi Alberto Parigi – Pordenone si prepara a diventare quest’estate il punto di riferimento della musica pop, rap e hip hop di tutto il nord est, un calendario di eventi che attireranno un pubblico giovane anche da fuori regione, con ovvi benefici per tutto il tessuto economico cittadino”.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni – Malibu e Lady – sono nella top5 assoluta di creazioni dell’anno.

Leggerezza e profondità convivono armonicamente in Sangiovanni: messaggi di accettazione di sé ed inclusività, amore per le diversità, testimonianze autobiografiche si fanno raccontare appoggiandosi su mood musicali uptempo, lasciando alle sue capacità interpretative fuori dal comune il compito di trasportare chi ascolta in un mondo nuovo.