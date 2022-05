Sapori Pro Loco 14-15, 20-22 maggio 2022 a Villa Manin

Sapori Pro Loco, la più grande festa delle tipicità del territorio organizzata a Villa Manin dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. L’edizione 2022 si terrà per due fine settimana dal 14 al15 e dal 20 al 22 maggio. Confermato il format che tanto successo ha garantito in queste edizioni, con le Pro Loco che, ognuna nel proprio stand, proporranno i piatti tipici dalle Alpi al mare Adriatico, passando per la collina e la pianura. In più non mancheranno i migliori vini del territorio, le birre artigianali e il gelato regionale.

Tra le esedre del compendio dogale si potrà compiere un vero tour enogastronomico in miniatura del Friuli Venezia Giulia, preludio a una visita successiva sul territorio: infatti Sapori Pro Loco ha una forte valenza turistica, che ben si sposa con il movimento del turismo slow attento alle tradizioni e ai sapori della nostra regione. Attesi come ogni anno migliaia di visitatori per due weekend ricchi anche di appuntamenti collaterali a tema, iniziative culturali e grandi spettacoli rigorosamente legati al territorio regionale

SABATO 14 MAGGIO 2022

dalle ore 10:00 Piazza dei Dogi

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’

Camminando lungo la Piazza dei Dogi troverete gioielli nati dalla passione e della bravura di artigiani e artisti del bello. Nella giornata ci saranno dei piccoli laboratori dimostrativi… da non perdere.

A cura di Omael Planner e in collaborazione con Confcommercio Codroipo

ore 10:00-11:00 Villa Manin, Barchessa di Levante

IL SECOLARE PARCO DI VILLA MANIN

Passeggiata a cura di Giancarlo Stasi, consulente fitosanitario, esperto nella cura e gestione del verde ornamentale.

Appuntamento presso Ufficio IAT, piano terra, Barchessa di Levante.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

ore 12:00 Area Festeggiamenti

APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

ore 12.00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

Cerimonia di consegna del premio per l’8^ edizione del CONCORSO FOTOGRAFICO ARTISTICO “I PRESEPI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Un vero e proprio tour fotografico selezionato da una giuria tecnica che ha scelto le migliori foto con soggetto un presepe realizzato in Friuli Venezia Giulia in occasione del Natale 2021.

Tema di questa edizione, ancora segnata dalla situazione sanitaria, è stata “ll Presepe della mia casa, il Presepe del mio paese: alla scoperta delle Natività locali del Friuli Venezia Giulia”.

A cura di Messaggero Veneto e UNPLI FVG – APS

Ore 15:30 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

IL GIOCO DEL RICICLO

IMPARIAMO A DIFFERENZIARE… DIVERTENDOCI!

Animazione per bambini e non solo, con gioco a squadre per mettere in pratica… l’arte della cura del mondo!

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di Maravee Animazione

ore 18:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

TALK&BIRE – Birrificio Basei

Un evento che ha come protagonista la birra artigianale dei friulani, dall’animo forte e indipendente. Un evento critico fatto di assaggi, incontri con i protagonisti del settore, chiacchiere e buona birra!

Il TALK avrà come protagonista le birre del birrificio Basei di Latisana raccontate da Giuseppe Ciutto, in arte Basei. Guidato dalla sua passione per la birra artigianale, dopo sette anni di ricerca e sperimentazione, nel 2018 dà vita al suo proprio birrificio con lo scopo di creare birre che rispecchiano i suoi gusti. Prodotti leggeri ma con carattere, piacevoli e freschi, morbidi ed equilibrati, ognuna con la propria personalità: se ti senti indipendente, ma ami socializzare allora Basei fa proprio per te!

A presentare la serata, con una prospettiva critica, Laura Antoniacomi – ideatrice del format, con una smisurata passione per la sua regione e fermamente convinta che tutto possa essere discusso di fronte a una buona pinta di birra (rigorosamente) artigianale.

Al termine del TALK sarà possibile acquistare diverse varietà di birra dell’Azienda Basei.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di PromoturismoFVG

ore 21:00 Area Spettacoli

LO SAPEVO! Conosci il tuo Friuli Venezia Giulia?

Il gioco delle Pro Loco in diretta da Villa Manin. Un avvincente quiz alla scoperta del FVG. Condotto da Alexis Sabot. San Vito al Tagliamento VS Gemona del Friuli

A cura di Telefriuli

a seguire

EUROVISION SONG CONTEST

Proiezione della finale dell’evento internazionale da Torino

Ritorna l’Eurovision Song Contest 2022, ovvero l’Eurofestival, che è a Torino sulla scia della vittoria dei Maneskin a Rotterdam che ha aperto alla band romana la strada per i palcoscenici internazionali. Partecipano all’evento le emittenti pubbliche di 41 Paesi, a conferma che si tratta del più grande evento musicale dal vivo del mondo. Il 66°Eurovision Song Contest, organizzato dall’European Broadcasting Union (Ebu) e dalla Rai, che ne è membro italiano, si tiene al Pala Olimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022. Alle 39 emittenti già presenti nel 2021 si uniscono Rtcg del Montenegro e l’emittente nazionale armena Armatv che ha gareggiato l’ultima volta nel 2019.

ore 21:30 Area Spettacoli

CON IL TELESCOPIO ALLA SCOPERTA DEL CIELO… SOPRA SAPORI PRO LOCO!

In occasione dei 30 Anni del CAST – Circolo Astrofili di Talmassons

In caso di maltempo l’appuntamento è rinviato a Domenica 15 maggio nello stesso orario

A cura di CAST, Talmassons (Ud)

DOMENICA 15 MAGGIO 2022

dalle ore 8:00 Piazza dei Dogi

EN PLEIN AIR IN VILLA

DALL’ALBA AL TRAMONTO… ESPOSIZIONE D’ARTE

A cura del Circolo Culturale Artistico Quadrivium di Codroipo

ore 10:00 Area Festeggiamenti

APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

ore 10:00 Codroipo, Parco delle Risorgive

VISITA GUIDATA al Parco delle Risorgive, oasi naturalistica di circa 40 ha caratterizzata dal fenomeno dell’affioramento delle acque in olle e fontanai e dallo scorrere rapido delle rogge.

Ritrovo presso il parcheggio adiacente il Campo Sportivo, da Via delle Acacie e Via Gradiscje.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura del Corpo Forestale del FVG, Stazione di Coseano (Ud)

ore 11:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

INAUGURAZIONE 19^ EDIZIONE DI SAPORI PRO LOCO

Vivere il Friuli Venezia Giulia – tipicità gusto tradizione

ore 14:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

LABORATORIO DI MOSAICO

Usando le proprie mani, tessere colorate, e mettendoci impegno, fantasia e creatività i bambini realizzeranno un elaborato che porteranno a casa. Consigliato ai bambini dai 7 anni e specificando per primo turno ore 14.00, secondo turno ore 14.30, terzo turno ore 15.00

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di Maravee Animazione

ore 15:00 Aula Riunioni, Barchessa di Levante

Strategie narrative multimediali per la valorizzazione di parchi e giardini storici con l’arch. Mina Fiore

A cura di ERPAC FVG

ore 16:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponent

8^ FILARI DI BOLLE 2022

Degustazioni guidate con la selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia 2022.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

Degustazione guidata a cura di AIS FVG e Pro Loco Casarsa della Delizia

ore 16:30 Villa Manin, Barchessa di Levante

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA IL VERDE ALFABETO.

GIARDINI E PARCHI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Appuntamento presso Ufficio IAT, piano terra, Barchessa di Levante.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di ERPAC FVG

ore 18:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

Premio Letterario Internazionale JACUM DAI ZEIS

In occasione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Bonutti, noto tra i friulani come “Jacum dai Zeis”, l’editoriale IL FRIULI ha promosso il concorso letterario per racconti umoristici, ispirati a quelli che – nella cultura popolare friulana – l’hanno sempre visto come protagonista di episodi leggeri e provocatori. Il concorso prevede una categoria per racconti in lingua friulana e una in lingua italiana a cui possono partecipare persone della Regione, dall’Italia e dall’estero.

Appuntamento conclusivo della IX edizione della Setemane de Culture Furlane (5-15 maggio 2022), rassegna regionale sulla storia, le tradizioni e l’identità della nostra terra.

Il Concorso è in collaborazione con ARLeF, la Società Filologica Friulana e l’Università di Udine. Gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del FVG, di Ente Friuli nel Mondo, dei comuni di Codroipo, Talmassons e Pocenia, UNPLI FVG APS-Comitato Regionale Pro Loco, Confartigianato e Confcommercio di Udine. E’ finanziato da BancaTer.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

ore 20:30 Area Spettacoli

ELEZIONE “MISS SAPORI PRO LOCO 2022”

Ritorna a Sapori Pro Loco la kermesse della bellezza e dell’eleganza.

Per iscrizioni: www.missitalia.it – 393 3352362

A cura d ModaShow.it esclusivisti in FVG e Veneto

VENERDÌ 20 MAGGIO 2022

ore 18:00 Area Festeggiamenti

APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

ore 21:30 Area Spettacolo

CRUNCHY CANDIES

Un tuffo a ritroso nel tempo, tra atmosfere musicali anni ’30-’40 e ’50 con brani italiani e internazionali. Questo è ciò che mettono in scena “The Crunchy Candies – Le Caramelle Croccanti”, sestetto composto da una sezione ritmica di chitarra (Mr. Al), contrabbasso (Mr. Matthew) e batteria (Mr. Cris), che vede come protagoniste indiscusse le tre voci femminili di Marion, Claire e Julie

SABATO 21 MAGGIO 2022

dalle ore 10:00 Piazza dei Dogi

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’

Camminando lungo la Piazza dei Dogi troverete gioielli nati dalla passione e della bravura di artigiani/artisti. Nella giornata ci saranno dei piccoli laboratori dimostrativi da non perdere.

A cura di Omael Planner e in collaborazione con Confcommercio Codroipo

ore 10:00 Area Festeggiamenti

APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

ore 10:00 Aula Riunioni, Barchessa di Levante

ASSEMBLEA ANNUALE REGIONALE PRO LOCO FVG

ore 10:00 Villa Manin, Barchessa di Levante

IL SECOLARE PARCO DI VILLA MANIN

Passeggiata a cura di Giancarlo Stasi, consulente fitosanitario, esperto nella cura e gestione del verde ornamentale.

Appuntamento presso Ufficio IAT, piano terra, Barchessa di Levante.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

ore 15:00 Aula Riunioni, Barchessa di Levante

L’impegno di Italia Nostra in difesa dei giardini storici, a cura dell’architetto Renata Bosa con visita guidata alla mostra e al parco di Villa manin (Per i 60 anni della Sezione Italia Nostra di Udine)

A cura di ERPAC FVG

ore 16:30 Villa Manin, Barchessa di Levante

VISITA GUIDATA alla mostra IL VERDE ALFABETO.

GIARDINI E PARCHI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Appuntamento presso Ufficio IAT, piano terra, Barchessa di Levante.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di ERPAC FVG

ore 16:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

CONSEGNA DIPLOMI DONATORI

Le sezioni AFDS di Codroipo – Comunale Codroipo, Quattro Fontane, Lonca Passariano Rivolto, J. Linussio e Bianchi Lancieri – consegneranno, alla presenza delle altre sezioni AFDS della Zona Risorgive, i diplomi ai donatori benemeriti delle ultime annate. Un’occasione unica per rafforzare la collaborazione del sodalizio, ma anche per “tendere la mano” ai nuovi potenziali donatori.

A cura di AFDS-Associazione Friulana Donatori di Sangue di Codroipo

ore 18:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

DEGUSTAZIONE VINI… DISEGNATA

Un sommelier e un fumettista spiegheranno come si sceglie e degusta un vino, regalando piccoli segreti per evitare errori e figuracce. Mentre Francesco Scalettaris racconterà? la magica arte della degustazione, Gio Di Qual disegnerà dal vivo con il suo stile buffo e ironico. La degustazione si concluderà con l’assaggio guidato di 3 vini.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di PromoturismoFVG

ore 21:00 Area Spettacoli

SOUL ORCHESTRA

Spettacolo musicale LIVE

Il gruppo nasce nel 2017 proprio a Villa Manin con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al “Progetto Autismo FVG”. L’evento è il primo sostanziale stimolo a inserire l’episodio in un programma a lunga gittata, sempre mirato al supporto delle persone meno fortunate. Aderiscono al progetto numerose eccellenze musicali della Regione, provenienti da diverse aree formative e esperienze nei settori: classico, melodico, jazz, pop, soul. L’idea è quella di un gruppo che sappia esprimere, nell’eterogeneità dei suoi valori, un’idea di musica capace di coniugare le espressioni classiche con quelle più aggiornate.I componenti del gruppo sono: Andrea Valentinis (Tastiere), Nicholas Zampa (Organo Hammond), Daniele Chiarandini (Batteria), Gigi Tessarin (Chitarra), Piero De Martin (Basso / Contrabasso), Giacomo Micoli (Sax Baritono), Ettore Venuto (Sax Contralto), Daniele Orlando (Sax Tenore), Gabriele Marcon (Tromba), Antonio Turrin (Tromba), Gianfranco Lugano (Trombone). Voci: Stefania Tessarin, Alessandra Marchetto, Chiara Domeneghini, Romano Bernardi.

Intermezzo musicale con la violinista Natalia Kudriavtseva e la cantante Natalia Bogachyk.

Questa serata sarà dedicata alla raccolta fondi a favore dei bambini dell’Ucraina affetti da autismo

Ingresso libero

In collaborazione con Rotary Club Codroipo-Villa Manin

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

dalle ore 8:00 Piazza dei Dogi

EN PLEIN AIR IN VILLA

DALL’ALBA AL TRAMONTO… ESPOSIZIONE D’ARTE

A cura del Circolo Culturale Artistico Quadrivium di Codroipo

ore 10:00 Area Festeggiamenti

APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI

ore 10:30 Codroipo, Parco delle Risorgive

VISITA GUIDATA al Parco delle Risorgive, oasi naturalistica di circa 40 ha caratterizzata dal fenomeno dell’affioramento delle acque in olle e fontanai e dallo scorrere rapido delle rogge.

A Cura del Corpo Forestale del FVG, Stazione di Coseano (Ud)

Ritrovo presso il parcheggio adiacente il Campo Sportivo, da Via delle Acacie e Via Gradiscje.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

Ore 11:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

MOMENTI DI MONTASIO e VINI AUTOCTONI DEL FVG… TUTTO IL BUONO DELLA VITA

Diversi tipi di formaggi con le caratteristiche e i perfetti abbinamenti con miele, marmellate, confetture e vini autoctoni.

Degustazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di Consorzio Montasio DOP

ore 14:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

MAMMA HO FATTO I BISCOTTI

Laboratorio di Cucina per bambini con Ciccio Pasticcio

Evento aperto ai bambini dai tre anni.

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected] e specificando per primo turno ore 14.00, secondo turno ore 14.45, terzo turno ore 15.30

A cura di Germano Pontoni, Maestro di Cucina, Presidente Associazione Culturale Progetto Quattro Stagioni

ore 18:00 Spazio Incontri, Barchessa di Ponente

DEGUSTAZIONI DI CIOCCOLATO

Saper riconoscere un buon cioccolato è complicato? Durante questa degustazione, proposta dal Cocambo la prima fabbrica del cioccolato in FVG, si potrà fare un percorso che parte dalle calde ed umide foreste delle piantagioni di cacao per arrivare alla degustazione del cioccolato, quello di qualità. Tanti segreti, piccoli consigli per conoscere questo cibo che fa innamorare proprio tutti: grandi e piccini. Il cioccolato arriva da lontano, ma gli ingredienti che utilizziamo per creare degli abbinamenti perfetti provengono dal nostro territorio. Evento aperto anche a ragazzi dai 15 anni.

Degustazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected]

A cura di Pasticceria Mosaico Aquileia – Cocambo La Fabbrica del Cioccolato e in collaborazione con Pro Loco Aquileia

ore 20:30 Area Spettacoli

BEAT FACTOR

Formazione nata sul territorio codroipese, propone un percorso musicale attraverso i miti della musica Beat italiana che hanno fatto ballare, cantare ed appassionare intere generazioni. Nel mirino sfilano nomi del calibro di Gianni Morandi, Caterina Caselli, Don Backy, Lucio Battisti, Little Tony, Patty Pravo, Mal, Massimo Ranieri fino a formazioni rinomate come i Pooh, I Satelliti, The Rokes, I Ribelli e molte altre ancora. L’attenzione alle sonorità di un tempo riportate in auge con una leggera rivisitazione degli arrangiamenti in chiave moderna, restituisce uno spettacolo adatto a tutte le età che disegna un arco fra le generazioni e portando, talvolta, tutti a ballare e cantare insieme.

I Beat Factor sono Andrea Frappa (Voce), Marco Locatelli (Chitarra), Geremy Seravalle (Organi e Synth), Giuseppe Casasola (Basso), Stefao Selvazzo (Batteria)

A cura di Associazione Musicale e Culturale “Città di Codroipo” APS