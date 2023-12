Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? Vanessa Incontrada a Udine

Dopo una stagione da record, la commedia campione d’incassi Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? scritta e diretta da Gabriele Pignotta arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine giovedì 14 dicembre 2023. Protagonisti un’irresistibile Vanessa Incontrada, lo stesso autore e regista e un’affiatatissima compagnia d’attori che, con la loro verve travolgente, riescono a trasformare la pièce in un perfetto meccanismo ad orologeria, con risate assicurate, colpi di scena e tanto divertimento per tutti.

Cosa succederebbe se un gruppo di amici, per uno scherzo, si ritrovasse al centro, da principio inconsapevolmente, di un reality show televisivo? Quali valori, quali amori resisterebbero alle necessità di fare audience di un ennesimo “grande fratello”?

Cinque trentacinquenni, ex compagni di università, dopo gli indimenticabili anni di studio trascorsi insieme si perdono di vista: ognuno ha puntato al raggiungimento della propria carriera e all’affermazione personale, finendo, com’è inevitabile, per avere un’esistenza complicata, stressante, piena di impegni e con poche, anzi pochissime relazioni stabili, sia amorose che d’amicizia. Improvvisamente, però, a distanza di 10 anni, una telefonata misteriosa arriva a sconvolgere la loro esistenza: gli ex amici si ritroveranno insieme in una casa di campagna e i loro destini cambieranno per sempre…

Gabriele Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Scusa sono in riunione…ti posso richiamare? è un’attuale e acutissima commedia che, con ironia, ci invita a riflettere sul desiderio di visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.

Prodotta da a.Artisti Associati, Scusa sono in riunione…ti posso richiamare? vede nel cast – oltre a Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta – Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi. Scene di Matteo Soltanto, costumi di Valter Azzini, musiche di Stefano Switala, luci di Pietro Sperduti.

La biglietteria del Teatro di via Trento 4 a Udine è aperta dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00. Acquisti online sul sito www.teatroudine.it e sul portale Vivaticket.

Foto: Renzo Daneluzzi



Teatro Nuovo Giovanni da Udine

via Trento, 4 – 33100 UDINE

giovedì 14 dicembre 2023 – ore 20.30

SCUSA SONO IN RIUNIONE… TI POSSO RICHIAMARE?

una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta

con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta

e con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi

scene Matteo Soltanto

costumi Valter Azzini

musiche Stefano Switala

luci Pietro Sperduti

regia Gabriele Pignotta

produzione: a.Artisti Associati – Centro di produzione teatrale