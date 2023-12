La rassegna “Magia di Natale” a Monfalcone, ideata e organizzata dall’Amministrazione comunale sostenuta dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e promossa in sinergia con PromoTurismoFVG, prosegue nel villaggio in piazza Repubblica e nei rioni all’insegna della tipica atmosfera natalizia, valorizzata ulteriormente da spettacoli, mostre e incontri culturali, fra i quali la cerimonia del Premio alla Cultura “Monfalcone sul palco”, che si terrà domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 17.30,nella sala conferenze della Biblioteca. Saranno presenti il Sindaco Anna Maria Cisint, l’Assessore alla Cultura Luca Fasan e il presidente del Piccolo Teatro di Monfalcone, Nicola Di Benedetto.



Questi gli appuntamenti in programma, iniziando con quelli prettamente natalizi.



Sabato 16 dicembre, dalle 14.00 in piazza della Repubblica, l’appuntamento benefico a favore dell’Associazione La Cuccia dedicato ai nostri amici cani (iscritti all’anagrafe di Monfalcone e abbelliti con un qualsiasi simbolo natalizio) con la sfilata “4 zampette a Natale”. Segue la premiazione dei cani con il più bel costume natalizio o più simpatico.

Alle 17.00 al Teatro Comunale va in scena lo spettacolo di beneficenza a favore dell’Associazione dinAmici “Tra le stelle – Christmas Show”, con le esibizioni di danza de The Lab Formazione Danza di Staranzano, Arteatro con “Il Mago di Oz”, Scuola di danza Tersicore di Monfalcone. Alle 20.30 lo Show prosegue con le canzoni di Ensamble Romjan e Arteteatro con “Specchio, specchio delle mie brame”. Presenta Carlo Blasini.



Domenica 17 dicembre, la città viene animata magicamente, con spettacoli itineranti di magia, mentre alle 20.30 al Teatro Comunale risuonano le “Note di Natale Rock – concerto per Vanessa” (beneficenza a favore dell’Associazione “Vanessa”). Sul palco tre gruppi musicali del territorio (i giovani musicisti dell’Associazione Culturale Musicale “Flames” e della “World Music School”, accompagnati dai batteristi della “1000drums”), composti da ragazzi di diverse età, che eseguono diversi brani iconici del repertorio pop, rock, heavy metal e soul.

Il concerto è organizzato a conclusione dell’attività “Vanessa e mamma Roberta per la pediatria” e in occasione della promozione del nuovo progetto “Un’auto per il sollievo”. Si tratta di iniziative diverse ma con lo stesso obiettivo: raccogliere fondi da destinare all’acquisto di strumenti per il sostegno e l’aiuto ai reparti dell’Ospedale di Monfalcone (in particolare, pediatria e centro SC Cure Palliative), attivi da sempre nel campo dell’assistenza medica e sociale.

Gli altri spettacoli teatrali e concerti

Al Teatro Comunale prosegue la stagione di prosa con lo spettacolo “Macbeth”, in scena il 12 e 13 dicembre, e vengono ospitati altri spettacoli: giovedì 14 dicembre, alle 20.45 il concerto “Sono un figlio, Ron” per la stagione di musica, “Giovani senza Confini” propone una rappresentazione teatrale organizzata con la collaborazione delle scuole di danza di Monfalcone, Trieste, Gorizia e Nuova Gorica.

Le mostre e gli incontri culturali

Oltre all’esposizione dei presepi artigianali e artistici (nell’atrio del Palazzo del Municipio, fino ale 7 gennaio) e alla mostra collettiva “Fantasie d’inverno” (inaugurazione sabato 16 dicembre, alle ore 18.00, alla sede UTE, Palazzetto Veneto), la rassegna “Magia di Natale” ospita alcuni importanti appuntamenti culturali e promuove visite guidate al MuCa e passeggiate al Villaggio Operaio di Panzano e al parco tematico della Grande Guerra.

In particolare, mercoledì 13 dicembre, alle 17.30 in Biblioteca, “Monfalcone sul palco”, a cura del Piccolo teatro di Monfalcone e a seguire la consegna del premio alla cultura “Monfalcone sul Palco 2023”.

Alla Galleria Contemporanea di Monfalcone prosegue con successo la mostra “Dino, Mirko e Afro Basaldella. Destini paralleli e intrecciati”, aperta durante le festività con i seguenti orari: mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (25 dicembre e 1 gennaio dalle 15.00 alle 19.00). Infine, giovedì 14 dicembre, alle ore 18.00, nella sala conferenze della Biblioteca comunale è in programma una nuova conferenza con il curatore, prof. Davide Colombo, dal titolo “Dino, MIrko, Afro Basaldella e l’America”.

Foto di Fabrizio Ruzzier