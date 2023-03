Sexto ‘Nplugged, gli artisti live dal 6 al 11 luglio 2023

Il Festival Boutique aprirà i battenti il 6 luglio con la pluripremiata pianista, compositrice e cantante polacca HANIA RANI. Tra il 2019 e il 2023, la talentuosa artista ha pubblicato numerosi lavori discografici, primo tra tutti il debutto “Esja” (2019), un successo internazionale che le ha fatto vincere due prestigiosi Fryderyk Awards e l’ha fatta eleggere “scoperta dell’anno 2019” agli Empik Bestseller Awards. La sua carriera discografica si è anche arricchita di numerose e prestigiose sonorizzazioni per film, teatro e altri progetti riunite in “Music for Film and Theatre” (2021), pubblicata su Gondwana Records. La sua ultima pubblicazione è “On Giacometti” (2023), una raccolta di registrazioni composte da Hania ispirata all’opera del famoso scultore, pittore e incisore svizzero Alberto Giacometti. Nonostante la formazione e gli studi classici, Hania Rani è stata in grado nel corso degli anni di sondare con successo luoghi sonori più moderni, contaminando la sua musica con l’elettronica e la sperimentazione. La sua voce ultraterrena è in grado di catapultarci in una dimensione di assoluta intimità, in cui elettronica e tastiere si fondono alla perfezione in pura poesia sonora.

HANIA RANI – 6 luglio 2023 ore 21:00

Early bird: 15,00 Euro + ddp

Regular 20,00 Euro + ddp

Non si abbandonano la atmosfere intime, ma senza dubbio si fanno più ruvide e cupe il 7 luglio quando a salire sul palco sarà il duo di Liverpool KING HANNAH.

Formato da Hannah Merrick e Craig Whittle, il duo ha una vita relativamente giovane: la storia inizia nel 2019 quando sorprendono tutti con il singolo “Crème Brûlée” che convince la casa discografica City Slang con cui pubblicano nel 2020 l’ep “Tell Me Your Mind And I’ll Tell You Mine” e successivamente l’LP “I’m not sorry, it was just me” (2022). Osannati da critica e pubblico, i King Hannah hanno subito conquistato i cuori dei loro ascoltatori in patria e all’estero grazie al loro sound lo-fi anni ‘90 che rispecchia il loro amore verso tutto l’immaginario di quegli anni, magistralmente coniugato al presente. Chitarre anni ’90, quindi, che accompagnano un cantato intimo, a tratti tormentato, su composizioni sonore quasi blues e un’attitudine terribilmente ambiziosa. Questa la ricetta vincente per la band che dal vivo ti risucchia con la sua psichedelia, i testi ridotti all’osso, chitarre graffianti e suoni ruvidi. Benvenuti nei nuovi anni ’90.

KING HANNAH – 7 luglio 2023 ore 21:00

Early bird: 15,00 Euro + ddp

Regular 20,00 Euro + ddp

L’appuntamento per l’8 luglio è con i VERDENA. Sin dai loro esordi, nel 1995, si sono contraddistinti all’interno del panorama musicale italiano per il loro stile musicale che, partendo dal grunge e dall’alternative rock, ha saputo magistralmente aggiungere una forte vena di psichedelia e di shoegaze. I fratelli Alberto e Luca Ferrari, insieme a Roberta Sammarelli, hanno all’attivo otto album (“Endkadenz” ha avuto due volumi) in quasi 30 anni di carriera e l’ultima pubblicazione risale allo scorso settembre 2022 con “Volevo Magia”, uscito per Capitol Records Italy/Universal Music e vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Un disco certamente più diretto e più asciutto, con il quale hanno registrato sold-out per quasi tutte le date e che li ha portati a esibirsi nei più importanti club italiani.

I VERDENA raggiungono senza dubbio il loro apice nella dimensione live, uno spettacolo da non perdere per vivere dal vivo questa band dall’integrità intatta che ha sempre vissuto al di là delle convenzioni, seguendo solo il proprio istinto, riluttante a qualsiasi compromesso.

VERDENA – 8 luglio 2023 ore 21:00

Early bird: 20,00 Euro + ddp

Regular 25,00 Euro + ddp

Il 9 luglio invece il festival ospiterà in esclusiva nazionale il cantautore e musicista inglese BEN HOWARD. ll caso del fenomeno Ben Howard è esploso nel 2011 con il debut album “Every Kingdom” che ha venduto oltre un milione di copie nel mondo e che gli ha fatto vincere due BRIT Awards come Breakthrough Artist e Best Male Artist. All’inizio la sua musica era caratterizzata da un folk dolce e immediato – basti ascoltare la hit “Only Love” – che, nel corso degli anni, ha lasciato spazio a un suono decisamente più ricercato, quasi visionario abbandonando la via del sound più facile e intraprendendo, invece, quella della sperimentazione. Ne è la testimonianza il suo ultimo lavoro, il disco “Collections From The Whiteout” uscito nel 2021 per la Island Records: la riprova che Ben non si è mai accontentato dell’etichetta di blues, folk o pop ma che, al contrario, non può più fare a meno della sperimentazione. Le tracce che compongono il disco, infatti, sono caratterizzate da un collage di nuovi tappeti sonori e di scelte stilistiche ambiziose, sapientemente miscelate grazie anche alla produzione di Aaron Dessner dei The National. Le canzoni di Ben Howard hanno il dono del magnetismo, grazie al suo magistrale fingerpicking, ai temi trattati nei suoi brani e una voce splendida, chiara e terribilmente espressiva.

BEN HOWARD – 9 luglio 2023 ore 21:00

Early bird 30,00 Euro + ddp

Regular 35,00 + ddp

Il compito di chiudere la XVIII edizione del Sexto ‘Nplugged è affidato l’11 luglio alla band post-punk britannica DRY CLEANING.

Dopo una gavetta durante la quale hanno pubblicato una manciata di singoli e alcuni EP, fanno il loro esordio nel 2021 con “New long leg” (posizionatosi al numero 4 nell classifiche di vendita UK) con cui conquistano e convincono proprio tutti, dimostrandosi come una delle nuove e più allettanti realtà musicali del Regno Unito. Nel 2022 pubblicano via 4AD il riuscitissimo “Stumpwork”, la dimostrazione che la formula funziona: tappeti sonori su cui si adagia in maniera egregia il cantato, o meglio, il parlato della carsimatica Florence Shaw. È l’album che li caratterizza e che allo stesso tempo toglie loro ogni etichetta di genere: un lavoro di ampia portata, dalle liriche impegnate e con suoni audaci. A marzo 2023 è uscito il loro nuovo EP, “Swampy” con 5 tracce, i recenti singoli “Swampy” e “Sombre Two”, una demo della canzone “Peanuts” e i remix di Charlotte Adigéry & Bolis Pupul e Nourished By Time. Una grandissima band che dal vivo, grazie soprattutto al flusso ipnotico di parole della cantante, seduce canzone dopo canzone in grado di toccare le corde più irrazionali dell’ascoltatore.

DRY CLEANING – 11 luglio 2023 ore 21:00

Early bird 20,00 Euro + ddp

Regular 25,00 + ddp

Questi sono gli headliner che compongono l’edizione 2023 di SEXTO ‘NPLUGGED: nelle prossime settimane saranno annunciati anche gli opening act – che, forte di una line up che da sempre si è contraddistinta per una forte sperimentazione musicale e per le scelte ricercate e non convenzionali, si conferma senza dubbio uno dei punti di riferimento per la musica di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente che lo ospita. In un periodo in cui il caro prezzi degli eventi live si è fatto decisamente sentire, il Festival si è impegnato con fermezza per mantenere prezzi popolari e, in quest’ottica, ha introdotto quest’anno gli early birds per premiare il proprio pubblico.

INFO TICKETS

ABBONAMENTO 5 serate:

Early bird 90,00 Euro + dpp

Regolare 105 Euro + ddp

EARLY BIRDS disponibili dal 22 marzo ore 10:00 al 26 marzo ore 24:00

Per info e biglietti: www.sextonplugged.it