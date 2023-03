Skunk Anansie in acustico per la prima volta ai Laghi di Fusine

Per la sua 28esima edizione il No Borders Music Festival, la rassegna musicale collocata nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il suo sesto nome: Skunk Anansie per la prima volta al No Borders Music Festival con un concerto acustico nel rispetto dell’ambiente che circonda la location. L’appuntamento sarà domenica 22 luglio alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali.

Gli Skunk Anansie, musicalmente radicali dalla nascita, porteranno sul palco del No Borders Music Festival 2023 la loro essenza fatta di miscela di influenze, culture e personalità. Emotivi, carichi, conflittuali e teneri, sapranno regalare al pubblico del festival un concerto unico nel suo genere.

Fondati nel 1994 a Londra dalla cantante Skin, il bassista Cass ed il chitarrista Ace, hanno da subito impattato culturalmente ed emotivamente tutta la musica del periodo e quella successiva. Di base sono gli outsider che mixano perfettamente razza, genere, sessualità ed influenze culturali e musicali. Tra il 1995 e il 1999 la band pubblica una serie di singoli di successo come “Little Baby Swastikka”, “ Selling Jesus” e “I Can Dream”. Dopo l’ascesa la band decide di prendersi una pausa, ma nel 2008 si riunisce e nasce il pezzo “Because Of You”. Il secondo capitolo della loro carriera viene affrontato all’insegna dell’energia e, proprio con questa mentalità, pubblicano nel 2010 l’album Wonderlustre, nel 2012 Black Traffic e nel 2015 Anarchytecture. Venticinque anni dopo essere esplosi dal retrobottega di Londra, gli Skunk Anansie ottengono la propria personale pietra miliare con [email protected], un album dal vivo che ha riunito le più grandi canzoni dei sei album in studio realizzati negli anni precedenti.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.

SKUNK ANANSIE

DOMENICA 22 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + ddp

Biglietti in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone