SILENT BOB e SICK BUDD in concerto a Pordenone

Tornano i concerti del Pordenone Live. A scatenare il pubblico del Parco San Valentino domani, 18 luglio (inizio alle 21.30), sarà il rapper, cantautore e nuovo astro della scena urban nazionale Silent Bob, pronto a presentare, assieme al geniale produttore Sick Budd, il suo “Habitat Cielo Tour”, tournée estiva che segue la pubblicazione dell’omonimo apprezzato album in studio. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle ore 19.00 Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Dopo lo straordinario successo virale di “Piano B” e “Piove ancora”, che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti, lo scorso 31 marzo è uscito “Habitat Cielo”, atteso nuovo disco d’inediti che segna il ritorno in musica di Silent Bob, una delle migliori penne della nuova scena urban contemporanea. Il disco si compone di 12 brani inediti ed è prodotto interamente da Sick Budd, geniale producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile. La scrittura di Silent Bob è sempre autentica, riflessiva, a tratti malinconica e profonda, in grado si scavare nell’anima dell’essere umano. In “Habitat Cielo”, l’evoluzione in corsa di Silent Bob & Sick Budd è ben rappresentata da sonorità urban classiche in grado di mischiarsi perfettamente con orizzonti hip hop, elementi di blues, indie e melodie, senza dimenticare l’anima black che ha sempre contraddistinto la personale singolarità di Silent Bob. Grazie ad un sound magnetico in grado di catturare fin da subito l’ascoltatore, Silent Bob & Sick Budd, tornano così prepotentemente sulla scena musicale urban contemporanea confermandosi tra le novità più autentiche ed originali, sia per liriche che per le sonorità, nel panorama italiano odierno.

Il calendario della seconda edizione del Pordenone Live vedrà il suo culmine venerdì 21 luglio con l’attesissimo concerto di Tananai. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .