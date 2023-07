Allerta maltempo 18-19 luglio

Situazione attuale: Sulla regione persiste aria molto calda, con correnti da ovest in quota. Da martedì sera il parziale arretramento dell’anticiclone, con il passaggio di masse d’aria a tratti più fresche e umide in quota, favorirà un aumento dell’instabilità.

Previsioni meteo: Martedì 18 luglio: Fino al primo pomeriggio tempo stabile con caldo afoso. In seguito saranno possibili dei temporali probabilmente a partire dai monti, e che poi potranno estendersi verso la

pianura e la costa. I temporali, qualora si sviluppino, saranno con buona probabilità forti, associati

anche a possibili raffiche di vento molto forti.

Mercoledì 19 luglio: Saranno possibili temporali sparsi, specie dal pomeriggio e fino al primo

mattino di giovedì, che potranno essere anche forti. Nelle ore centrali sarà possibile una fase più

stabile.

Ore 18.30 – Nella zona di Tolmezzo (Fusea, Caneva) e nell’area Pedemontana attenzione per forti folate di vento e caduta alberi