Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del FVG. Vergnacco 1-17 settembre 2023

Le pietre del Friuli Venezia Giulia saranno anche quest’anno materia viva a cui daranno forma gli scultori invitati al 26° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del FVG. Il Circolo Culturale “Il Faro” inaugurerà questa nuova edizione venerdì 1 settembre alle ore 18.30 nella Sala Consiliare di Reana del Rojale, con brindisi a seguire nel contiguo piazzale.Saranno presentati al pubblico gli artisti invitati quest’anno: SOLMAZ VILKACHI dell’Iran, MICHAEL LEVCHENKO dall’Ucraina, ITAHISA PEREZ CONESA dalla Spagna, ELISAVETA SIVAS dell’Estonia, ZDRAVKO ZDRAVKOV dalla Bulgaria, ZHAO LI dalla Cina e gli italiani STEFANO SABETTA dal Lazio e FRANCESCO PAGLIALUNGA dalla Puglia.Di anno in anno questo appuntamento con l’arte scultorea è divenuto imperdibile per chi vuole assistere alla nascita di un’opera artistica, dalla prima sbozzatura alle finiture dei dettagli. Il presidente Roberto Cossettini ringrazia Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Industria Danieli Spa, Midolini Spa, Banca Credifriuli, Comune di Reana del Rojale, la Parrocchia di Vergnacco, i produttori delle cave, gli imprenditori e le associazioni che sono vicine alla manifestazione e ricorda come l’evento sia divenuto importante occasione di valorizzazione turistica e artistica dell’intera Regione e del nostro territorio in particolare. “Importanti realtà culturali e imprenditoriali ci hanno seguito e sostenuto nel tempo – afferma Cossettini – e quest’anno siamo felici di poter annunciare due importanti e nuove collaborazioni, la prima con le Gallerie Costiere di Pirano in Slovenia nell’occasione del Simposio di Forma Viva a ottobre 2023 e la seconda con Milano Design Distric che raggruppa i principali brand di Design del centro città di Milano”.Non mancherà il supporto delle realtà associative e imprenditoriali locali e ci saranno importanti occasioni per visitare con gli artisti alcune delle località turistiche particolarmente rinomate del nostro Friuli Venezia Giulia.Il lavoro degli scultori al Parco Sculture di Vergnacco si svolgerà dal 1 al 17 settembre e la cerimonia conclusiva di inaugurazione delle opere sarà il 17 settembre alle 18.30 sempre al Parco Sculture di Vergnacco. Le opere saranno poi visitabili per alcuni mesi e troveranno collocazione definitiva in tutto il territorio regionale, come già è avvenuto per le 241 opere fin qui realizzate nelle precedenti edizioni – www-faronline.it Circolo Culturale “Il Faro”