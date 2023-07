Situazione maltempo FVG. Aggiornamento mattina 13 luglio

Nella notte una forte perturbazione ha colpito il Friuli Venezia Giulia, sono più di 300 le chiamate di soccorso, riconducibili al maltempo, giunte fin ora ai 4 comandi Vigili del fuoco della regione. I territori più colpiti sono quelli di competenza dei comandi di Udine e Pordenone, territori nei quali si segnalano tetti scoperchiati cadute alberi anche con ostruzione di strade e altre vie di comunicazione. I Vigili del fuoco del comando di Pordenone nella notte hanno portato a termine 40 interventi di soccorso e circa 60 sono al momento le richieste da evadere; dal comando Vigili del fuoco di Udine, nel cui territorio stanno operando tutte le squadre del comando disponibili con 2 squadre di supporto giunte da Gorizia e Trieste, i soccorsi portati a termine nella notte sono 40 e 130 sono le chiamate in coda al momento. Due interventi particolarmente rilevanti per i Vigili del fuoco del comando di Udine: il primo a San Giorgio di Nogaro dove la caduta di un albero sopra un serbatoio di GPL ha provocato una fuga di gas che fortunatamente i Vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a bloccare in breve tempo.







Il secondo intervento particolarmente rilevante per gli uomini del comando friulano è in corso a Torviscosa (UD) dove è stato divelto il tetto di una palazzina di 5 piani, per ragioni di sicurezza i Vigili del fuoco hanno fatto evacuare tutte le 14 unità abitative dello stabile per un totale di 40 persone.

Nella zona di Pieris (GO) sono stati soccorsi con l’autoscala due campeggiatori che si trovavano sul greto del fiume Isonzo. In supporto alle squadre Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia è in arrivo nel territorio del comando di Udine un modulo operativo della colonna mobile del Piemonte mentre è stato disposto il prolungamento di alcuni Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.