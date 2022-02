Soldout poche ore dopo l’annuncio il concerto di Blanco a Villa Manin

Con un annuncio quasi a sorpresa, ieri Villa Manin ha presentato l’unica data in Friuli Venezia Giulia di Blanco, il nuovo inarrestabile fenomeno del panorama musicale italiano.

Blanco è dunque il primo nome di “Villa Manin Estate 2022”, la rassegna ideata dall’ERPAC FVG (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) in collaborazione con una rete di associazioni e professionisti del movimento culturale regionale, che torna ad ospitare i grandi nomi della musica nella Piazza Tonda e lo fa con un primo annuncio da record, in tutti i sensi.

I biglietti per l’atteso concerto – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR – in programma venerdì 15 luglio 2022 (apertura porte ore 18:00, inizio concerto ore 21:00), sono andati in vendita oggi pomeriggio e in pochissime ore sono andati tutti completamente esauriti, come per le altre diciannove date del tour, che ha già registrato oltre 300.000 biglietti venduti, un dato senza precedenti per un artista italiano.

Oltre ai numeri pazzeschi delle vendite dei biglietti, Blanco nell’ultimo anno ha messo in fila una serie di successi che in pochissimo tempo l’hanno fatto entrare di diritto nel firmamento della musica italiana: “Brividi” a meno di due settimane dalla fine del Festival di Sanremo, che lo ha visto trionfare assieme a Mahmood, ha già conquistato il disco di platino e con più di 3 milioni di stream in sole 24 ore è il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify.

Villa Manin si prepara adoffrire anche questa estate una programmazione di eventi vasta e variegata, per dar vita ad uno dei luoghi architettonici più affascinanti della penisola italiana.

BLANCO

Blu Celeste Tour

VENERDÌ 15 LUGLIO 2022 (apertura porte ore 18:00, inizio concerto ore 21:00)

CODROIPO (UD), Villa Manin

Prezzi dei biglietti:

Pit Gold € 40,00 + dp

Posto Unico € 32,00 + dp

Concerto soldout, biglietti esauriti!