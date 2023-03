Sostanze stupefacenti e un coltello al centro studi. Due giovani nei guai a Tolmezzo

Sostanze stupefacenti e un coltello serramanico nelle vicinanze dell’ISIS Solari di Tolmezzo, questo quanto emerso nell’arco delle attività di monitoraggio quotidiano del territorio svolto dalla Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia che ha portato a deferire all’autorità giudiziaria due ventenni residenti nel tolmezzino.

I giovani, che si aggiravano nei pressi dell’istituto destando sospetti tra gli studenti al termine delle lezioni, hanno mostrato un ingiustificato nervosismo all’arrivo degli agenti ed hanno tentato maldestramente di disfarsi di una sigaretta artigianale. A seguito di perquisizione personale, uno dei ventenni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico in merito al quale non ha fornito alcuna giustificazione ed è stato pertanto denunciato per porto abusivo di armi.

Il secondo dei giovani aveva con sé dodici dosi già confezionate di hashish e contante di piccolo taglio, elementi che hanno portato ad estendere l’indagine. Nell’ambito della perquisizione al domicilio sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, comunemente utilizzati per la pesatura della sostanza; il ventenne è stato deferito a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Operando in sinergia con le altre forze di polizia statali, la Polizia locale svolge ogni giorno in modo regolare attività di controllo sul territorio prestando particolare attenzione ai luoghi più sensibili quali l’autostazione, parchi pubblici ed aree limitrofe agli istituti scolastici.

Dall’inizio dell’anno, i sistematici controlli effettuati hanno consentito di segnalare alla Procura della Repubblica tre violazioni ai divieti di allontanamento (c.d. daspi urbani) nei confronti di un soggetto già indagato per diversi reati, fra i quali anche in materia di stupefacenti. Una presenza costante, seppur discreta, quella della Polizia locale sul territorio che opera con massima attenzione per prevenire e contrastare ogni illecito.