Spostata a Febbraio la festa di Capodanno a Monfalcone

Rinviato, a causa del maltempo, l’evento di Capodanno “Up!24 Monfalcone on Stage”, previsto per la sera del 31 dicembre in piazza della Repubblica. La pioggia e il forte vento previsti non consentono lo svolgimento della serata in sicurezza. Posticipato ai primi giorni di febbraio, in occasione dell’inaugurazione del Centro Storico di Monfalcone.

“Siamo dispiaciuti di dover posticipare l’evento, che avrebbe concluso la bellissima tre giorni di musica che ha registrato quasi 2000 presenze tra i giovani. Un evento conclusivo di cui tuttavia non ci priviamo: lo proporremo all’inaugurazione del Centro Storico, con un valore ancora più alto: portare i giovani a Monfalcone attraverso musica, storia e identità, con l’obiettivo di guardare al futuro insieme a loro. Confermata invece la festa di Capodanno di questa sera presso il centro Poclen, dedicata ai nostri anziani, per accompagnarci nel 2024”, conclude Cisint.