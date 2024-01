Spostata al 1 gennaio la festa di capodanno a Gorizia

Essendo state confermate da diverse fonti le previsioni meteo avverse per questa sera e notte, sentiti anche gli altri Comuni interessati dall’ondata di maltempo, tra cui Udine e Monfalcone, nostro malgrado siamo costretti a rinviare sia la festa a Gorizia in piazza Vittoria che lo spettacolo pirotecnico. Wonder Company 2K24, con l’animazione di Radio Company a cura di Igor Pezzi e Alex O’Neill dj, e i fuochi d’artificio perciò avranno luogo lunedì 1 gennaio. Musica e animazione saranno proposti dalle 21 a mezzanotte. fuochi d’artificio, parzialmente silenziati, illumineranno il cielo sopra il Castello alle 22.30.