Stardust: serata tributo a David Bowie. 19 luglio

Nuova settimana di eventi al Castello di San Giusto: MERCOLEDÌ 19 LUGLIO, ore 21 ci sarà la serata tributo dedicata a uno dei più grandi miti della storia della musica, il concerto degli “Stardust – Tributo a David Bowie” dedicato al Duca Bianco, uno show di grande livello musicale e con una coinvolgente resa scenica d’effetto. Ultimi biglietti in vendita su Ticketone.it, al Ticket Point di Trieste e in cassa dalle ore 19:00.

Chi è Ziggy Stardust? Cosa ha rappresentato per il mondo della musica, dell’arte, della moda e dei costumi della nostra società che ha rivoluzionato dal 1972 ad oggi? Con uno spettacolo-evento per i 50 anni dalla nascita del personaggio e dall’uscita dell’omonimo disco, gli Stardust, la tribute band del Duca Bianco che da anni ormai omaggia il genio di David Bowie con numerosi live di alto livello musicale e coinvolgente resa scenica d’effetto, propongono dal vivo tutte le canzoni del disco per percorrere assieme la storia di questo rivoluzionario personaggio per poi passare ai suoi più grandi successi nella seconda parte.

La band ha curato non solo la musica, perfettamente aderente al sound dell’album, ma anche ogni altro aspetto dello show: performance live, costumi, scenografie e video rari che coinvolgono il pubblico per immergerlo nelle atmosfere glam della swinging London del ‘72 di Ziggy Stardust.