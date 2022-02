STEVE HACKETT a Udine nel segno dei Genesis 6 luglio 2022

Nuovo grande evento musicale internazionale nell’estate della città di Udine e del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 26 luglio, nel piazzale del Castello, grande ospite del calendario degli eventi di Udinestate sarà Steve Hackett. Mostro sacro del progressive rock mondiale, chitarrista, cantante e compositore britannico, Hackett è conosciuto e amato in tutto il mondo sia per il suo lavoro con i Genesis, con cui ha inciso otto album dal 1971 al 1977, sia per la sua brillante carriera solista. La data di Udine sarà l’unico concerto nel Nordest della tournée mondiale dell’artista dal titolo “Genesis Revisited – Second Out + More”. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono già in vendita online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito. Tutte le info su www.azalea.it .

Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), il tour ha fatto tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro paese. Seconds Out è stato uno dei più grandi successi dei Genesis, tratto da registrazioni del tour del 1977 e con l’aggiunta del brano The Cinema Show (dal tour del ’76), con Steve alla chitarra accantoaMike Rutherford, Tony Banks e Phil Collins, che prese il ruolo di vocalist al posto di Peter Gabriel. Lo spettacolo include brani da ognuno dei sei album in studio di Hackett durante il periodo dei Genesis e segna il suo ultimo lavoro con la band, che lasciò subito dopo per intraprendere la sua carriera da solista. Oltre a Seconds Out, Steve eseguirà anche parte del suo acclamato repertorio da solista. Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Fra i concerti internazionali in programma al Castello di Udine ricordiamo anche il live del cantautore britannico James Morrison del prossimo 2 settembre. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .

STEVE HACKETT

“Genesis Revisited – Seconds Out + More”

26 luglio 2022 – UDINE, Castello – Ore 21.30