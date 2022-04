STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL  da venerdì 22 a lunedì 25 aprile 

STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL, il primo e originale festival itinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola dove i protagonisti sono i food truck, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta in Piazza Primo Maggio a Udine. I truck coloreranno e profumeranno il Giardin Grande di Udine, per la 9° edizione dell’evento, da venerdì 22 a lunedì 25 aprile, per un lungo week end dedicato al miglior cibo da strada italiano e internazionale. L’ingresso al festival, organizzato da Barley Arts e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Udine, è libero e aperto a tutti, info e orari su www.azalea.it

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, STREEAT® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi decine di città promuovendo la cultura del cibo di qualità su ruote in giornate alternative a base di eccellenze regionali italiane e proposte internazionali servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da birre artigianali, musica selezionata, spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero. I food truck di Streeat sono attentamente selezionati con rigidi parametri secondo cui i concetti di Gourmet, Design e On the Road convivono su furgoncini, carretti, biciclette e ape car allestiti come vere e proprie cucine mobili.

Le proposte culinarie dei food truck, provenienti da tutta la penisola, sono varie e la degustazione degli innumerevoli street food sarà arricchita dalla presenza di birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia. L’esperienza gastronomica di Streeat risulta così essere totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti. Ad impreziosire l’evento ci sarà anche la selezione musicale di Claudio Trotta di Barley Arts.

Varie le proposte culinarie provenienti da tutta la penisola e non solo, che il pubblico potrà assaggiare anche a Udine: Arrosticini di pecora abruzzese, cartoccio di fritto misto di pesce, pecorino impanato e fritto, olive al tartufo, hamburger di Chianina, pita gyros, dolmades, tzatziki e souvlaki, fritto misto ascolano, piadina romagnola preparata al momento, hamburger di Angus, patatine fritte in diverse varianti, bombette pugliesi alla brace, panzerotti pugliesi, cucina di montagna con funghi porcini , roesti di patate e formaggi d’alpeggio, panino con Cinta Senese affumicata, cannoli siciliani riempiti al momento, pulled pork, costine di maiale, pastrami, brisket, pinsa romana artigianale, porchetta di Ariccia DOP, supplì artigianali, pane e panelle e molto altro ancora.

STREEAT® Food Truck Festival aspetta tutti in Piazza Primo Maggio a Udine, da venerdì 22 a lunedì 25 aprile!