SubitoSento, solo a Udine gli apparecchi acustici sono a noleggio

SubitoSento è un innovativo servizio nato a Udine, pensato principalmente per le persone con difficoltà uditive. La peculiarità di SubitoSento sta nella possibilità di noleggiare apparecchi acustici. A differenza dell’acquisto, il noleggio garantisce un costante e affidabile supporto. Questo legame si basa non solo sulla professionalità della struttura, ubicata a Udine in via Crispi, 13, ma anche sulla flessibilità del contratto di noleggio, che può essere interrotto in qualsiasi momento.

Il principale obiettivo di SubitoSento è garantire sempre il benessere dell’utente, attraverso visite periodiche e la possibilità di cambiare l’apparecchio in qualsiasi momento durante il noleggio.

A differenza dell’acquisto, non vi è alcun impegno economico iniziale. È possibile provare vari apparecchi senza obbligo d’acquisto, pagando solo per l’utilizzo e con la possibilità di restituirli in qualsiasi momento. L’assistenza e la garanzia sono sempre gratuite, sia presso la sede che a domicilio.

Di seguito alcune delle domande frequenti da chi ha già scelto SubitoSento:

Come funziona l’assistenza per gli apparecchi acustici in noleggio?

L’assistenza è gratuita e inclusa nel noleggio.

Cosa succede se l’apparecchio acustico smette di funzionare?

Viene sostituito gratuitamente. Per SubitoSento, il benessere dell’utente è la priorità assoluta.

Quali tipologie di apparecchi acustici sono disponibili?

Gli apparecchi sono disponibili in diverse varianti, tutte caratterizzate da dimensioni ridotte e praticamente invisibili, sviluppate per soddisfare le diverse esigenze. Possono essere alimentati a batteria o ricaricabili e sono semplici da utilizzare, anche per chi ha scarsa manualità.

Quali sono le funzionalità degli apparecchi acustici?

Oltre alla funzione principale di migliorare l’udito, possono collegarsi direttamente alla televisione per ascoltare il telegiornale o le telefonate dei propri cari. Sono estremamente accessibili, sia in termini di utilizzo che di prezzo.

Per scoprire se hai bisogno di un apparecchio acustico, è sufficiente prenotare un controllo gratuito presso la struttura di SubitoSento o a domicilio. Il controllo dell’udito comprende una videotoscopia per verificare eventuali ostruzioni del condotto uditivo e una audiometria completa. È consigliabile sottoporsi a questo controllo almeno una volta l’anno per garantire la salute uditiva.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente SubitoSento al numero +39 348 4425687 o visitare la struttura in via Crispi 13 a Udine.